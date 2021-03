Seniori v Petržalke môžu aj naďalej požiadať o respirátory FFP2

Bratislava 26. marca (TASR) – V bratislavskej Petržalke môžu seniori aj naďalej požiadať mestskú časť o respirátory FFP2, dostať môžu dva kusy. Doteraz ich mestská časť rozdala viac ako 5000. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti.



"Osobný odber nebude od 30. marca potrebný. Dobrovoľníci doručia respirátory seniorom priamo do schránok. V prípade, že o túto možnosť opäť zaznamenáme enormný záujem, vydávanie respirátorov sa vráti do senior centier," približuje mestská časť.



Respirátory sú určené pre seniorov nad 65 rokov, ktorí ich nevyhnutne potrebujú, ale nemajú blízkych, ktorí by boli nápomocní pri ich zabezpečení. Požiadať o ňu môžu prostredníctvom kontaktného formulára alebo krízovej linky, ktorá je k dispozícii každý pracovný deň v čase od 08.00 do 16.00 h na telefónnom čísle 0947 487 555.



Mestská časť zároveň ďakuje susedom, ktorí boli seniorom pri žiadaní a vyzdvihnutí respirátorov nápomocní.