Seniori vo Svidníku môžu od mesta získať náramok na privolanie pomoci
Samospráva ich poskytuje v rámci cezhraničného projektu Spoločne za zdravé pohraničie s poľským regiónom Przemysl.
Autor TASR
Svidník 24. augusta (TASR) – Svidnícki seniori môžu od mesta získať SOS náramok na privolanie pomoci. Samospráva ich poskytuje v rámci cezhraničného projektu Spoločne za zdravé pohraničie s poľským regiónom Przemysl. Celkové výdavky projektu sú takmer 270.000 eur, mesto Svidník získalo viac ako 125.000 eur. Cieľom projektu, ktorý je podporený z programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 – 2027 je zvýšiť bezpečnosť obyvateľov pohraničí.
„Do projektu sme zakomponovali aj nakúpenie monitorovacích náramkov - SOS náramkov, ktoré majú jedno veľké výrazné tlačidlo, aby to bolo jednoduché na obsluhu pre staršieho človeka a týmto tlačidlom si senior vie privolať pomoc. Je to veľmi dôležité, pretože náramok má mnoho funkcií, napríklad detekciu pádu alebo ďalšie rozšírené funkcie, takže veríme, že aj toto pomôže, minimálne psychicky, seniorom dať ten pocit, že ‚som v bezpečí, niekto vie o mojom probléme a niekto mi príde na pomoc‘,“ uviedla primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová.
V rámci projektu mesto nakúpilo 200 kusov náramkov. „Práve sme v procese ich rozdávania. Náramky samy o sebe sú zdarma, ale každý, kto si ho so sebou vezme, musí si k nemu zakúpiť SIM kartu, ktorá vlastne zabezpečuje spojenie s ďalšími kontaktmi. Verím, že do konca augusta budeme mať všetky náramky rozdané a prebehne k nim školenie,“ vysvetlila Ivančová.
Projekt zahŕňa aj zabezpečenie 12 defibrilátorov v meste. „Niektoré budú mobilné, to znamená, že jeden bude v aute mestskej polície, jeden defibrilátor budú mať dobrovoľní hasiči, aby ho mali pri zásahu a zvyšných desať bude inštalovaných v každej lokalite mesta. Sú to interaktívne defibrilátory, ktoré priamo v sebe majú návod na použitie,“ doplnila Ivančová.
Súčasťou projektu je i manuál civilnej ochrany v meste. „Tento manuál alebo dokument bude zahŕňať analýzu súčasného stavu, vyhodnotenie rizík, vyhodnotenie aj toho pozitívneho, čo máme v krízovom riadení a nastavenie nových pravidiel pre krízové riadenie. Práve ho dokončujeme. Je to naozaj rozsiahly dokument a ja naozaj s veľkým očakávaním chcem študovať tento manuál, pretože v krízových situáciách je treba hlavne rýchlo a kvalitne konať,“ dodala primátorka.
