Seniori z Domova jesene života tam strávia aj Štedrý deň

Bratislava 24. decembra (TASR) - Väčšina klientov bratislavského zariadenia pre seniorov Domov jesene života, ktoré je najväčšie v Bratislavskom kraji, v ňom ostáva aj na Vianoce. Ako pre TASR priblížila jeho riaditeľka Branislava Belanová, seniori sa na sviatky väčšinou tešia. V zariadení, kde majú 200 klientov, sa im snažia urobiť dobrú atmosféru a Štedrý deň s nimi trávi riaditeľka aj so svojou rodinou.



"Na Vianoce sa naši klienti relatívne tešia. Závisí to aj od toho, či ešte majú rodiny, koho majú a ako s nimi vychádzajú a aj od toho, ako ich prežívali v minulosti," opísala Belanová. Pripustila, že počas sviatkov sa niekedy u klientov objaví aj smútok, ale zároveň bývajú aj milé spomienky na to, ako ich trávili ako deti.



Klientov, ktorí na sviatky ostávajú v zariadení, väčšinou doobeda na Štedrý deň navštevujú rodiny. Zvyknú doniesť aj niečo napečené podľa rodinných tradícii. Často prichádzajú podľa Belanovej aj príbuzní, ktorí žijú v zahraničí. Niektorí seniori zase trávia sviatky doma s deťmi. "Mnoho našich klientov tvrdí, že sa u nás cítia ako doma, preto niektorí idú domov len na dve tri hodiny, a potom sa vrátia späť," doplnila Belanová.



Priblížila, že sa im snažia vytvoriť vianočnú atmosféru. "Vyrábame spolu výzdoby. Sviatočne vyzdobíme jedáleň a na štedrú večeru servírujeme oplátky, med, kapustnicu a vyprážanú rybu so šalátom. Stoly sú spravené tak, aby sa nikto necítil sám," opísala Belanová. Klientov ako predchádzajúce roky obslúži sama. Jej deti im zase budú spievať koledy.



Ľuďom, ktorí majú v zariadeniach pre seniorov blízkych, by Belanová poradila, aby neriešili malichernosti. Odporúča dať svojim blízkym pocítiť, že na Vianoce je najdôležitejšie to, aby boli všetci spolu.