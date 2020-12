Seniori z domova v Liptovskom Mikuláši môžu stráviť sviatky s rodinou

Liptovský Mikuláš 22. decembra (TASR) - Liptovskomikulášske mestské zariadenie pre seniorov ponúka svojim klientom možnosť stráviť Vianoce s blízkymi. Záujem prežiť sviatky mimo zariadenia prejavilo 12 zo 44 klientov. Desiatim sa nahlásili príbuzní na návštevu priamo do domova.



"Celý rok boli pre pandémiu rodiny so svojimi starkými z nášho domova veľmi málo. Často sa kontaktovali len cez mobil. Preto sme pred sviatkami vytvorili možnosť, aby si ich mohli na niekoľko dní zobrať do svojich príbytkov," uviedla riaditeľka Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš so sídlom v Palúdzke Zuzana Šlauková.



Z dôvodu dodržania protiepidemických a hygienických opatrení odporúča vedenie zariadenia zobrať si seniorov do rodiny na tri až desať dní. "Nebránime sa aj dlhšiemu pobytu mimo nášho zariadenia. Záleží to na dohode s rodinnými príslušníkmi," priblížila riaditeľka.



Po návrate do domova absolvujú klienti antigénové testy, prípadne sa testom preukážu. V zariadení budú testovať školeným personálom.