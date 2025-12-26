< sekcia Regióny
Seniori z okresu Partizánske si precvičujú svoje znalosti v kvízoch
Kvíz má byť podľa neho zábavný, ľahký, s nie príliš komplikovanými otázkami.
Autor TASR
Malé Uherce 26. decembra (TASR) - Skôr narodení obyvatelia viacerých obcí okresu Partizánske si svoje znalosti precvičujú na vedomostnom kvíze. Päťčlenné tímy sa stretávajú raz za dva týždne, vždy v inej obci, celkový víťaz bude známy budúci rok.
V jednom z tímov seniorského kvízu súťaží i Mária Magdolenová. „Na kvíz sa špeciálne nepripravujeme, raz povie niečo jeden, potom druhý a dáme to dokopy. Kvíz berieme športovo, sme totiž aj športovci, hráme okresnú ligu v petangu,“ povedala za svoj tím Magdolenová.
S myšlienkou spraviť tzv. senior kvíz pre svojich obyvateľov prišiel starosta Malých Uheriec Jozef Balážka, postupne sa do neho zapojili i obyvatelia okolitých obcí. „Keďže dlhú dobu spolupracujem s našimi dôchodcami a veľmi dobre spolu vychádzame, chcel som im urobiť nejakú zábavu, do ktorej by sa aktívne zapojili. Keďže sú dnes populárne vedomostné kvízy, napadlo mi spraviť s-kvíz, teda senior kvíz,“ spomenul Balážka.
Kvíz má byť podľa neho zábavný, ľahký, s nie príliš komplikovanými otázkami. „Keďže naši seniori sú súťaživí, prizvali sme i okolité obce, ktoré mali záujem. Podarilo sa nám dať dokopy päť obcí, ktoré postavili tímy a tieto s nadšením chodia na kvízy,“ priblížil.
Starosta je zároveň i tzv. kvízmajstrom, väčšinu otázok mu podľa jeho slov pripraví jeho spolupracovník, ktorý už kvízmajstra robil. Otázky potom starosta upraví, pridá tam i také o regióne.
Podujatie sa zakaždým koná v inej obci, starostovia boli podľa Balážku myšlienkou nadšení, keďže dostali priestor ukázať svoju obec. „Pripravujú i malé pohostenie, ale vždy sa chcú vytiahnuť, že sú najlepší. Súťaživosť tak nie je len medzi ľuďmi na kvíze, ale aj medzi starostami,“ podotkol.
Jedno z kôl kvízu sa konalo i v Ostraticiach, tamojší starosta Stanislav Margolien spomenul, že v obci sa počas roka stretáva množstvo seniorov a je rád, že sa im dostalo aj inej kultúry. „Vidieť, že to prežívajú. Som rád, že sa to ujalo. Sú radi, že majú vyplnený čas a ja im v tom rád pomôžem,“ poznamenal.
Vedomostný kvíz sa začal v novembri, trvať bude do februára budúceho roka, keď vyhlásia celkového víťaza.
V jednom z tímov seniorského kvízu súťaží i Mária Magdolenová. „Na kvíz sa špeciálne nepripravujeme, raz povie niečo jeden, potom druhý a dáme to dokopy. Kvíz berieme športovo, sme totiž aj športovci, hráme okresnú ligu v petangu,“ povedala za svoj tím Magdolenová.
S myšlienkou spraviť tzv. senior kvíz pre svojich obyvateľov prišiel starosta Malých Uheriec Jozef Balážka, postupne sa do neho zapojili i obyvatelia okolitých obcí. „Keďže dlhú dobu spolupracujem s našimi dôchodcami a veľmi dobre spolu vychádzame, chcel som im urobiť nejakú zábavu, do ktorej by sa aktívne zapojili. Keďže sú dnes populárne vedomostné kvízy, napadlo mi spraviť s-kvíz, teda senior kvíz,“ spomenul Balážka.
Kvíz má byť podľa neho zábavný, ľahký, s nie príliš komplikovanými otázkami. „Keďže naši seniori sú súťaživí, prizvali sme i okolité obce, ktoré mali záujem. Podarilo sa nám dať dokopy päť obcí, ktoré postavili tímy a tieto s nadšením chodia na kvízy,“ priblížil.
Starosta je zároveň i tzv. kvízmajstrom, väčšinu otázok mu podľa jeho slov pripraví jeho spolupracovník, ktorý už kvízmajstra robil. Otázky potom starosta upraví, pridá tam i také o regióne.
Podujatie sa zakaždým koná v inej obci, starostovia boli podľa Balážku myšlienkou nadšení, keďže dostali priestor ukázať svoju obec. „Pripravujú i malé pohostenie, ale vždy sa chcú vytiahnuť, že sú najlepší. Súťaživosť tak nie je len medzi ľuďmi na kvíze, ale aj medzi starostami,“ podotkol.
Jedno z kôl kvízu sa konalo i v Ostraticiach, tamojší starosta Stanislav Margolien spomenul, že v obci sa počas roka stretáva množstvo seniorov a je rád, že sa im dostalo aj inej kultúry. „Vidieť, že to prežívajú. Som rád, že sa to ujalo. Sú radi, že majú vyplnený čas a ja im v tom rád pomôžem,“ poznamenal.
Vedomostný kvíz sa začal v novembri, trvať bude do februára budúceho roka, keď vyhlásia celkového víťaza.