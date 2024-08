Seniori zariadenia Jeseň majú oddychovú a bezbariérovú zónu Magnólia

Banská Bystrica 15. augusta (TASR) - Pri Zariadení pre seniorov Jeseň na banskobystrickom sídlisku Fončorda otvorili vo štvrtok oddychovú bezbariérovú zónu Magnólia. Klienti sa tam môžu stretnúť so svojimi blízkymi, oddýchnuť si na čerstvom vzduchu, poprechádzať sa a porozprávať. Areál s altánkom obklopený zeleňou ponúka aj aktívne trávenie voľného času.



"Som rád, že pôvodná myšlienka, urobiť tu iba skromnú oddychovú zónu s pár lavičkami, sa rozvinula do tejto podoby. Celá investícia v hodnote približne 148.000 eur priniesla dobrý výsledok. Pokrýva potreby a požiadavky klientov na rozptýlenie i športové voľnočasové aktivity. Podobné oddychové zóny by mali byť súčasťou každého zariadenia sociálnych služieb, pretože pre mnohých je to jediný priestor, kde môžu tráviť čas v exteriéri," zdôraznil primátor Ján Nosko.



Ako dodal, úvahy vybudovať pri zariadení Jeseň oddychovú zónu sú ešte z roku 2021, z pandemického obdobia, keď museli byť klienti izolovaní a nemali priestor, kde by sa vonku mohli stretnúť so svojimi blízkymi.



Výstavba Magnólie trvala zhruba tri mesiace. Seniori si tam môžu zahrať ruské kolky, šach, petang alebo pestovať bylinky vo vyvýšených záhonoch. Je otvorená aj iným seniorským komunitám či školákom. Poslúži na organizovanie rôznych aktivít, záhradnú terapiu, muzikoterapiu či animoterapiu. Je monitorovaná kamerovým systémom, ktorý prioritne dohliada na bezpečnosť klientov, ktorí sa tam pohybujú, ale aj na neželaných "návštevníkov" a vandalov.



Podľa vedúcej zariadenia Jeseň Renáty Liptaiovej aktuálne majú 101 klientov, ktorí sa už nevedeli dočkať otvorenia Magnólie. Stromy a okolitá zeleň im najmä v súčasných letných horúčavách ponúka možnosť oddychu v príjemnom chládku.