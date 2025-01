SENIORKA PRIŠLA O 25000 EUR: Podvodníci ju oklamali falošnou legendou

Trnava 30. januára (TASR) - Podvodníci vylákali od 92-ročnej dôchodkyne z Trnavy pod falošnou legendou 25.000 eur. Peniaze vložila do tašky a následne hodila do smetnej nádoby pred domom. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.



Dôchodkyni najskôr zatelefonoval údajný poštový kuriér, ktorý jej oznámil, že jej bude doručený balík pre seniorov. Počas hovoru zisťoval, akú vysokú hotovosť má doma a či je sama. O niekoľko minút neskôr mala ďalší hovor.



"Osoba sa jej predstavila ako príslušníčka polície, ktorá využila jej dôverčivosť a menšiu opatrnosť spôsobenú pravdepodobne jej vysokým vekom a oznámila jej, že registrujú podvodníkov, ktorí pod zámienkou doručenia balíka okrádajú seniorov. Následne jej dala pokyn, aby svoje peniaze vložila do tašky a následne vyložila do smetnej nádoby pred dom," dodala hovorkyňa.



Počas predošlých dvoch dní prijala polícia 11 hovorov z okresu Trnava a desať hovorov z okresu Galanta, v ktorých seniori informovali o činnosti podvodníkov. K vyplateniu sumy prišlo v jednom prípade. Polícia vyzýva ľudí na opatrnosť.