Seniorka prišla o tisíce. Uverila falošným pracovníkom NBS
Policajti ozrejmili, že podvodníci v pondelok (25. 8.) zavolali poškodenej s tým, že majú zadržaného páchateľa, ktorý sa snažil na jej meno požiadať o úver.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Podvodníci telefonicky obrali 63-ročnú ženu z Bratislavy o takmer 17.000 eur. Polícia v tejto súvislosti upozorňuje na podvodné telefonáty, pri ktorých sa neznáme osoby vydávajú za príslušníkov Policajného zboru s cieľom vylákať od občanov finančnú hotovosť. Informovala o tom na sociálnej sieti.
Policajti ozrejmili, že podvodníci v pondelok (25. 8.) zavolali poškodenej s tým, že majú zadržaného páchateľa, ktorý sa snažil na jej meno požiadať o úver. „Na základe tohto oznamu poškodenú falošná vyšetrovateľka prepojila na falošného bezpečnostného pracovníka Národnej banky Slovenska (NBS), ktorý poškodenú ženu ďalej inštruoval k činnosti na ochránenie svojich finančných prostriedkov,“ priblížili policajti.
Komunikácia ďalej pokračovala cez mobilnú aplikáciu, kde mali podvodníci seniorke na znak dôveryhodnosti zaslať fotografie falošných služobných preukazov. „Keďže poškodená celému tomuto konaniu uverila, v priebehu troch hodín prišla o takmer 17.000 eur. Tieto postupne na základe inštrukcií vybrala zo svojho účtu a následne odovzdala po uvedení ‚kódu NBS‘ neznámemu mužovi, ktorý k poškodenej pristúpil na jednom z parkovísk nákupného centra v druhom bratislavskom okrese a predstavil sa ako bezpečnostný pracovník Národnej banky Slovenska v utajení,“ ozrejmila polícia.
V tejto súvislosti pripomína, že nikdy nežiada občanov, aby vyberali alebo odovzdávali peniaze a ani neposiela fotografie služobných ani iných preukazov. Odporúča tiež neinštalovať si do mobilných telefónov žiadne aplikácie na základe príkazov iných osôb a nedávať peniaze neznámym osobám. „Ak prijmete takýto hovor, okamžite zložte a kontaktujte políciu na čísle 158,“ dodali policajti.
