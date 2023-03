SENIORKA PRIŠLA O CELOŽIVOTNÉ ÚSPORY: Sama ich vyložila pred dom

Nitra 6. marca (TASR) – Ďalšia dôchodkyňa prišla v Topoľčanoch o svoje úspory. Po telefonáte od údajnej vyšetrovateľky Policajného zboru 79-ročná žena vyložila na chodník pred domom bielu kabelku, do ktorej vložila 14.500 eur, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Údajná policajtka dôchodkyni tvrdila, že polícia vyšetruje prípady vlámaní do domov. Počas vyšetrovania vraj policajti zistili, že zlodeji majú vytipovaný aj dom dôchodkyne. Preto ju telefonicky požiadala, aby dala všetky peniaze a cennosti do tašky a položila ju pred dom. "Naša hliadka je už na ceste. My vám peniaze ochránime a po akcii vrátime," tvrdila falošná policajtka seniorke. Tá v strachu o svoj majetok poslúchla a pred dom vyložila kabelku s peniazmi.



Keď sa seniorka vrátila k telefónu, žena na druhom konci linky pokračovala v rozhovore a vymýšľala si rôzne témy, aby ju udržala v pozornosti. Na konci hovoru jej oznámila, že si môže ísť pred dom po svoje peniaze, akcia skončila. Na chodníku však už poškodená žiadnu tašku nenašla.