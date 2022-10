POZOR NA PODVODNÍKOV: Seniorka prišla o vyše 11.000 eur

Bratislava 10. októbra (TASR) - Seniorka z Bratislavy prišla o vyše 11.000 eur a zlaté šperky, stala sa obeťou podvodu. Najprv ju kontaktovala žena, ktorá sa predstavila ako poštárka. Následne jej volal muž, údajný policajt, ktorý označil ženu-poštárku za podvodníčku, ktorá ju chce okradnúť. Povedal jej, aby peniaze odovzdala jeho kolegovi. Dôverčivosť 77-ročnej ženy využil opakovane. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Seniorka v zmysle pokynov odovzdala v blízkosti reštaurácie na Babuškovej ulici finančnú hotovosť vo výške 2000 eur. Podvodník využil dôverčivosť seniorky a ešte dvakrát ju usmernil, čo má spraviť. Žena neznámemu mužovi následne odovzdala ďalších 500 eur, väčšie množstvo zlatých šperkov, ako aj ďalšiu finančnú hotovosť vo výške 8800 eur," priblížila polícia. Neznámy muž pri poslednom odovzdaní seniorku ešte aj pochválil za jej opatrnosť a uviedol jej, že je milá.



Polícia v tejto súvislosti apeluje na seniorov, aby zvýšili obozretnosť, ak ich akákoľvek osoba požiada telefonicky o požičanie finančnej hotovosti a overili si situáciu u ďalších blízkych. Treba si tiež overiť, či naozaj volá príbuzný a neveriť výhovorkám osobe po telefóne, že má iný hlas pre to, že je chorá. Seniori by tiež nemali otvárať svoje príbytky neznámym osobám, ktoré im výhodne ponúkajú na predaj rôzny tovar alebo služby.



Vyhnúť sa treba tiež požičiavaniu peňazí neznámym osobám, podpisovaniu dokumentov cudzím osobám bez konzultácie s príbuznými alebo právnikmi. Odmietnuť treba aj bezdôvodnú, v niektorých prípadoch až násilnú pomoc od neznámych osôb, pretože podvodníci ovládajú veľa spôsobov a používajú rôzne zámienky, ako okradnúť svoje obete. Finančnú hotovosť by si seniori nemali vyberať v prítomností neznámych osôb. Dobré je si poznačiť evidenčné čísla motorových vozidiel neznámych.



Polícia radí aj udržiavať dobré vzťahy so susedmi a mať na nich kontakt, rovnako treba mať viditeľne zapísané čísla na políciu či hasičov. Ak sa neznáma osoba správa podozrivo, snaží sa nadviazať kontakt či vstúpiť do príbytku, treba zavolať políciu na čísle 158.