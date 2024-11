SENIORKA SPADLA DO VÝKOPU: Strávila tam šesť hodín

Považská Bystrica 11. novembra (TASR) - Považskobystrickí mestskí policajti zachránili seniorku, ktorá spadla do výkopu a zostala tam uväznená viac ako šesť hodín. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Iveta Pagáč Kováčiková.



Ženské volanie o pomoc v lokalite Zemiansky Kvašov mestským policajtom nahlásil obyvateľ cez linku 159. "V časti pod lesom, kde sa nachádza novostavba rodinného domu, našli príslušníci zakliesnenú ženu staršieho veku. Nemohla sa dostať von z výkopu. Hliadka jej uvoľnila zakliesnenú nohu z pletiva a pomohla jej postaviť sa," opísal náčelník Mestskej polície (MsP) Považská Bystrica Juraj Lieskovský.



Okrem toho, že sa žena podľa neho nemohla samostatne pohybovať, bola dezorientovaná, dehydrovaná a podchladená, preto jej príslušníci MsP privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Seniorka bola v priekope viac ako šesť hodín. "Vracala sa z lesa už za šera a chcela si pravdepodobne skrátiť cestu, keďže býva na neďalekom sídlisku. V lokalite, kde spadla, sa vykonávajú stavebné práce, a tak sa rýchlo stalo nešťastie. Nebyť občana, ktorý nám oznámil túto skutočnosť, a tiež včasného zákroku hliadky, mohlo sa to skončiť tragicky," doplnil Lieskovský.



Radnica v tejto súvislosti pripomenula, že slnečné počasie je lákadlom pre mnohých, ktorí sa často vyberú na prechádzku popoludní. "Netreba však podceňovať kratšie dni a skoršie stmievanie. Občania, ktorí sa vyberú do lesa, by nemali zabúdať na mobilný telefón. Zároveň by mali poznať lokalitu, v ktorej sa pohybujú. Ak sa plánujú vracať vo večerných hodinách, mali by mať so sebou aj baterku," odporučila Pagáč Kováčiková.