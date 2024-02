Seniorke zachránil 20.000 eur aktivovaný letový režim v mobile

Banská Bystrica 9. februára (TASR) - Letový režim, nevedomky aktivovaný v mobile, zachránil 85-ročnej dôchodkyni 20.000 eur. Inak by sa pravdepodobne stala ďalšou obeťou podvodu. O prípade v piatok informovala banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti a seniorov aj ich príbuzných opäť vyzvala na obozretnosť.



"Dôchodkyňu v stredu (7. 2.) kontaktovala z českého čísla neznáma osoba, ktorá od nej familiárnym spôsobom pýtala peniaze. Žena urobila chybu, pretože sa hneď opýtala, či jej volá vnuk a oslovila ho krstným menom. Na to zrejme neznámy čakal a začal sa vydávať za vnuka. Kázal jej z banky vybrať peniaze, mal si po ne prísť k nemocnici v Banskej Bystrici," opísala polícia.



Keď žena prišla k nemocnici, zistila, že si nevedomky v mobile aktivovala "letový režim" a nemohla sa nikomu dovolať. Poprosila o pomoc pracovníka strážnej bezpečnostnej služby, ktorý sa ponúkol, že vnukovi zavolá zo svojho telefónu. Ten o ničom nevedel, okamžite informoval políciu a starú mamu odprevadil do banky, kde si pod jeho dohľadom vložila peniaze späť na účet.