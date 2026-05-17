SENIORKU NAHOVORIL, ABY INVESTOVALA: Prišla o takmer 12.000 eur
Polícia seniorov opätovne upozornila, že neznámym osobám netreba odovzdávať finančné prostriedky či hodnotné veci.
Autor TASR
Bratislava 17. mája (TASR) - Bratislavskí policajti vyšetrujú prípad podvodu, pri ktorom prišla 81-ročná seniorka o takmer 12.000 eur. Neznámy páchateľ ju kontaktoval pod zámienkou výhodných investícií do zlata a ropy. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Seniorku nahovoril, aby investovala, pričom tá následne nielen poslala finančné prostriedky na rôzne účty, ktoré jej páchateľ nadiktoval, ale dokonca aj odfotila svoju platobnú kartu a zaslala jej fotografiu podľa pokynov neznámemu páchateľovi. Práve týmto konaním jej bola spôsobená škoda v celkovej výške 11.975 eur,“ priblížila polícia.
Seniorov opätovne upozornila, že neznámym osobám netreba odovzdávať finančné prostriedky či hodnotné veci. Vzhľadom na to, že ide o podvod, pri takýchto kontaktoch treba ihneď volať na tiesňovú linku 158.
Varovala tiež pred poskytovaním údajov z dokladov či overovacích kódov a otváraním odkazov alebo inštalovaním aplikácií na odporúčanie neznámych osôb. „Ak máte podozrenie na podvod, okamžite kontaktujte svoju banku a políciu,“ doplnila polícia.
Vyzvala aj ostatných občanov, aby seniorov vo svojom okolí informovali o podvodných praktikách a poradili im, ako sa nestať obeťou podvodu.
