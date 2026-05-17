Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 17. máj 2026Meniny má Gizela
< sekcia Regióny

SENIORKU NAHOVORIL, ABY INVESTOVALA: Prišla o takmer 12.000 eur

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Polícia seniorov opätovne upozornila, že neznámym osobám netreba odovzdávať finančné prostriedky či hodnotné veci.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 17. mája (TASR) - Bratislavskí policajti vyšetrujú prípad podvodu, pri ktorom prišla 81-ročná seniorka o takmer 12.000 eur. Neznámy páchateľ ju kontaktoval pod zámienkou výhodných investícií do zlata a ropy. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Seniorku nahovoril, aby investovala, pričom tá následne nielen poslala finančné prostriedky na rôzne účty, ktoré jej páchateľ nadiktoval, ale dokonca aj odfotila svoju platobnú kartu a zaslala jej fotografiu podľa pokynov neznámemu páchateľovi. Práve týmto konaním jej bola spôsobená škoda v celkovej výške 11.975 eur,“ priblížila polícia.

Seniorov opätovne upozornila, že neznámym osobám netreba odovzdávať finančné prostriedky či hodnotné veci. Vzhľadom na to, že ide o podvod, pri takýchto kontaktoch treba ihneď volať na tiesňovú linku 158.

Varovala tiež pred poskytovaním údajov z dokladov či overovacích kódov a otváraním odkazov alebo inštalovaním aplikácií na odporúčanie neznámych osôb. „Ak máte podozrenie na podvod, okamžite kontaktujte svoju banku a políciu,“ doplnila polícia.

Vyzvala aj ostatných občanov, aby seniorov vo svojom okolí informovali o podvodných praktikách a poradili im, ako sa nestať obeťou podvodu.


.

Neprehliadnite

ONLINE MS 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prichádzajú búrky. Končí sa obdobie sucha?

J. Drahovský: Chyba sa pri tuneli Karpaty stala už pri jeho vyčlenení

Do areálu kaštieľa v Betliari vbehol medveď