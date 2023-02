SENIORKU OKRADLI O 20 TISÍC EUR: Polícia chytila dvoch mužov

Košice/Lučenec 6. februára (TASR) - Zo zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva obvinila polícia dvojicu mužov z okresu Lučenec vo veku 34 a 53 rokov. Ako TASR informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, seniorku chceli pripraviť o celoživotné úspory. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na ich vzatie do vyšetrovacej väzby.



Žene vo veku 79 rokov v piatok (3. 2.) niekto zavolal s tým, že sa vydával za jej vnuka, ktorý je vo veľkej tiesni a veľmi súrne potrebuje peniaze. "Vzala z domu finančnú hotovosť 20.000 eur, zaniesla ju k vchodu obytného domu, v ktorom bývala a kde ju už čakal neznámy muž, ktorý po tom, čo mu dôchodkyňa odovzdala 20.000 eur v bankovkách rôznej nominálnej hodnoty, nasadol do auta a z miesta veľmi rýchlo odišiel," spresnila Ivanová. Dôchodkyňa následne zavolala svojmu vnukovi, ktorý jej potvrdil, že sa stala obeťou podvodníkov.



Auto s podozrivou dvojicou sa podarilo zastaviť policajtom v obci Pinciná v okrese Lučenec. Po prehliadke vozidla dvojica dobrovoľne vydala finančnú hotovosť aj niekoľko mobilných telefónov. Následne ich eskortovali do Košíc na realizáciu nevyhnutných procesných úkonov. V prípade dokázania viny im hrozí tri až desať rokov za mrežami.