< sekcia Regióny
Seniori zo združenia DC Svornosť potešili klientov Vily Julianna
Členky združenia, najmä seniorky venujúce sa ručným prácam, sa rozhodli využiť svoje zručnosti na pomoc iným.
Autor TASR
>Piešťany 8. apríla (TASR) - Občianske združenie Denné centrum (DC) Svornosť prinieslo radosť klientom Zariadenia pre seniorov Vila Julianna v Piešťanoch prostredníctvom spoločného programu. Aktivita bola súčasťou obnovených činností združenia, ktoré po približne roku a pol opäť naplno funguje. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Členky združenia, najmä seniorky venujúce sa ručným prácam, sa rozhodli využiť svoje zručnosti na pomoc iným. „Spoločne sa pustili do pletenia teplých ponožiek, pričom sa im podarilo vyrobiť približne 20 párov,“ uviedla. Myšlienka návštevy vznikla počas pravidelných utorkových stretnutí.
Počas stretnutia si klientky domova spolu s členkami združenia zaspievali, niektoré sa zapojili aj do tanca. „Atmosféra bola plná vzájomného porozumenia a členovia DC Svornosť odchádzali s pocitom, že svojou návštevou urobili niečo pekné a zmysluplné,“ ozrejmilo mesto s tým, že zástupcovia združenia avizovali ďalšie podobné návštevy s programom a novými aktivitami.
Združenie patrí podľa radnice medzi dlhodobo známe a aktívne komunity v meste. Členovia sa stretávajú každý utorok v centre na Vážskej ulici. Súčasťou programu je aj spevácka skupina. Centrum poskytuje služby počas dňa seniorom, osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičom s deťmi alebo starým rodičom s vnúčatami.
