Seniorom sa zjednoduší bezplatné cestovanie v Banskobystrickom kraji
Zavedenie Senior Pasu zefektívni odbavenie cestujúcich a umožní presnú evidenciu počtu prepravených osôb.
Autor TASR
Banská Bystrica 25. augusta (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) zavádza od 1. januára budúceho roka nový systém bezplatného cestovania pre seniorov nad 70 rokov v regionálnych autobusoch Integrovaného dopravného systému (IDS) BBSK. Bezplatná preprava bude možná len s dopravnou kartou Senior Pas, čo nahradí doterajšie preukazovanie sa vodičovi občianskym preukazom a tlač nulových registračných lístkov. TASR o tom v pondelok informovala vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková.
„Vyhoveli sme požiadavkám vodičov i samotných seniorov a prišli s novým produktom Senior Pas, ktorý bude fungovať podobne ako predplatné lístky. Môže mať podobu dopravnej karty IDS BBSK, QR kódu alebo môže byť aktivovaný na akejkoľvek inej karte, z ktorej je možné odčítať UID číslo. Vďaka tomu budú seniori nad 70 rokov aj od 1. januára 2026 cestovať regionálnymi autobusmi po celom kraji úplne zadarmo a na jednoduché „pípnutie“. Už sa nebudú musieť obávať, že stratia svoj občiansky preukaz ani čakať na vytlačenie registračného lístka,“ konštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter.
Zavedenie Senior Pasu zefektívni odbavenie cestujúcich a umožní presnú evidenciu počtu prepravených osôb. „Toto je kľúčové pri rozhodovaní o zachovaní, posilnení alebo úprave spojov. Ak dnes máme v autobuse 20 seniorov nad 70 rokov a z nejakého dôvodu nemajú vytlačené registračné lístky, autobus sa javí ako prázdny. Tomuto nový systém zabráni,“ vysvetlil predseda predstavenstva spoločnosti Organizátor IDS BBSK, ktorá regionálnu autobusovú dopravu v kraji zastrešuje, Radoslav Vavruš.
Ako prví budú mať možnosť o Senior Pas požiadať obyvatelia 40 miest a obcí, ktoré sa zapojili do predregistrácie. „Možnosť zapojiť sa do predregistrácie sme dali všetkým mestám a obciam v našom kraji. Vytvorili sme pre nich špeciálny formulár a pripravili dopravné karty tak, aby bol celý systém čo najjednoduchší a aby seniori nemuseli cestovať na zákaznícke centrá. Predregistrácia cez zapojené mestá a obce potrvá do 15. októbra,“ dodal Lunter s tým, že samotný proces registrácie si manažujú jednotlivé samosprávy v rámci svojich časových a priestorových možností.
Zoznam zapojených samospráv spolu s detailnými informáciami o Senior Pase sú zverejnené na webovej stránke IDS BBSK.
