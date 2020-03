Seniorom v okresoch B. Bystrica a Brezno pomáhajú nakúpiť dobrovoľníci

Banská Bystrica 27. marca (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) spustil tento týždeň donášku potravín pre seniorov, zatiaľ pilotne iba pre okresy Brezno a Banská Bystrica. Seniori a ľudia, ktorí patria k rizikovým skupinám ohrozeným ochorením COVID-19, môžu telefonovať na bezplatné číslo 0800 221 235 v pracovné dni od 8.00 do 15.00 h a objednať si domov donášku potravín. Kraj ju vie zabezpečiť v spolupráci s dobrovoľníkmi a na druhý pracovný deň doručiť.



"Stačí, ak dôchodcovia zavolajú na bezplatnú linku a operátori nášho call centra objednávku zadajú priamo do systému. Dobrovoľníci nákup zabalia a nasledujúci pracovný deň ho záujemcom doručia. Služba je bezplatná, ľudia zaplatia iba za potraviny, a to buď v hotovosti, alebo kartou," priblížila Zuzana Lafférsová, ktorá má projekt na starosti. Zatiaľ majú okolo 150 dobrovoľníkov.



"Veríme, že naša služba pomôže zostať najohrozenejším skupinám obyvateľov v bezpečí svojich domov a prekonať túto krízu bez toho, aby sa vystavovali zvýšenému nebezpečenstvu," reagoval šéf BBSK Ján Lunter.



Vedenie BBSK dúfa, že v prípade bezproblémovej skúšobnej prevádzky, by sa od budúceho týždňa mali dočkať podobnej služby i ďalší obyvatelia okresov BBSK.



"Je to momentálne skúšobná prevádzka. Z našej strany je poskytnutý priestor a všetky tovary. Ide predovšetkým o trvanlivé potraviny pre ľudí v okresoch Banská Bystrica a Brezno, nie mrazené a chladené," konštatoval Peter Ondriáš z predajne Fresh z horehronskej obce Predajná. Podľa jeho slov sú postupne schopní zabezpečiť týmto spôsobom stovky ďalších nákupov.