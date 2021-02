Seniorov z Domova dôchodcov v Šali zaočkovali proti ochoreniu COVID-19

Šaľa 24. februára (TASR) – Klienti Domova dôchodcov v Šali už dostali prvú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Zaočkovaní sú aj zamestnanci zariadenia. Ako informovala hovorkyňa mesta Šaľa Dajana Hanesová, celkovo bolo zaočkovaných 36 klientov, ktorí prejavili záujem a umožnil im to zdravotný stav.



„V priebehu januára a februára prebiehalo aj očkovanie zamestnancov. Z nich je momentálne zaočkovaných 28, z toho 18 zamestnancov dostalo už aj druhú vakcínu,“ uviedla Hanesová.



Podľa jej slov možnosť zaočkovať sa vnímajú klienti i zamestnanci domova pozitívne. „Vidíme v tom jedinú a hlavne najúčinnejšiu možnosť, ako sa chrániť proti pandémii a zároveň to vnímame ako uvoľnenie a priepustku do normálneho života,“ povedala riaditeľka Domova dôchodcov v Šali Janka Hušvétyová.