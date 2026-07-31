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V Sennom odstraňujú následky krupobitia
Obec eviduje približne 75 poškodených striech.
Autor TASR
Senné 31. júla (TASR) - V obci Senné v okrese Michalovce pokračujú práce na odstraňovaní následkov pondelkovej (27. 7.) búrky a krupobitia. Väčšinu poškodených rodinných domov sa už podarilo provizórne zakryť, obyvatelia zároveň postupne začínajú s opravami striech. Pre TASR to uviedol starosta Marcel Nemčík.
Obec eviduje približne 75 poškodených striech. Ich počet sa však môže ešte zvýšiť, keďže postupne pribúdajú hlásenia o poškodených prístavbách a zadných častiach domov. „Situácia sa už upokojila. Väčšina domov, v ktorých ľudia bývajú, je zakrytá, alebo si ich obyvatelia začali opravovať a zabezpečovať firmy,“ povedal Nemčík. Odkrytých zostalo podľa neho niekoľko objektov. Ide najmä o dlhodobo neobývané domy alebo nehnuteľnosti, ktorých majitelia čakajú na príchod majstrov.
Najväčším problémom zostáva odpad z poškodených striech, najmä eternit obsahujúci azbest. Obec podľa starostu rokuje s úradmi a Ministerstvom životného prostredia SR o možnosti jeho odstránenia na náklady štátu. Samospráva ani obyvatelia by podľa neho likvidáciu takého množstva nebezpečného odpadu z vlastných zdrojov nezvládli. Obec medzi obyvateľov rozdáva veľkoobjemové vrecia, do ktorých majú azbestový materiál ukladať.
Množstvo odpadu bude podľa Nemčíka ešte narastať, keďže obyvatelia postupne odkrývajú poškodené strechy a začínajú s ich rekonštrukciou. Búrka poškodila aj skleníky, prístrešky, hospodárske objekty a verejné osvetlenie v obci.
S odstraňovaním následkov búrky pomáhali v obci aj príslušníci Ozbrojených síl SR. Vojaci z 22. mechanizovaného práporu zasahovali s nákladnou technikou v Sennom a Zemplínskej Širokej. Ako uviedli Ozbrojené sily SR na sociálnej sieti, vojaci z 902. ženijného práporu pomáhali v aj v obci Lekárovce. „Vojaci odpratávajú škody, pomáhajú s ťažkou technikou a pracujú na tom, aby sa život v zasiahnutých obciach čo najskôr vrátil do normálu,“ doplnili.
Zemplín zasiahla v pondelok popoludní (27. 7.) silná búrka sprevádzaná krupobitím, ktorá spôsobila škody na rodinných domoch, vozidlách aj verejnom majetku. Mimoriadnu situáciu vyhlásili v šiestich obciach okresov Michalovce a Sobrance. V okrese Michalovce tak urobili obce Zemplínska Široká, Vysoká nad Uhom, Senné a Palín, v okrese Sobrance obce Pinkovce a Lekárovce.
Obec eviduje približne 75 poškodených striech. Ich počet sa však môže ešte zvýšiť, keďže postupne pribúdajú hlásenia o poškodených prístavbách a zadných častiach domov. „Situácia sa už upokojila. Väčšina domov, v ktorých ľudia bývajú, je zakrytá, alebo si ich obyvatelia začali opravovať a zabezpečovať firmy,“ povedal Nemčík. Odkrytých zostalo podľa neho niekoľko objektov. Ide najmä o dlhodobo neobývané domy alebo nehnuteľnosti, ktorých majitelia čakajú na príchod majstrov.
Najväčším problémom zostáva odpad z poškodených striech, najmä eternit obsahujúci azbest. Obec podľa starostu rokuje s úradmi a Ministerstvom životného prostredia SR o možnosti jeho odstránenia na náklady štátu. Samospráva ani obyvatelia by podľa neho likvidáciu takého množstva nebezpečného odpadu z vlastných zdrojov nezvládli. Obec medzi obyvateľov rozdáva veľkoobjemové vrecia, do ktorých majú azbestový materiál ukladať.
Množstvo odpadu bude podľa Nemčíka ešte narastať, keďže obyvatelia postupne odkrývajú poškodené strechy a začínajú s ich rekonštrukciou. Búrka poškodila aj skleníky, prístrešky, hospodárske objekty a verejné osvetlenie v obci.
S odstraňovaním následkov búrky pomáhali v obci aj príslušníci Ozbrojených síl SR. Vojaci z 22. mechanizovaného práporu zasahovali s nákladnou technikou v Sennom a Zemplínskej Širokej. Ako uviedli Ozbrojené sily SR na sociálnej sieti, vojaci z 902. ženijného práporu pomáhali v aj v obci Lekárovce. „Vojaci odpratávajú škody, pomáhajú s ťažkou technikou a pracujú na tom, aby sa život v zasiahnutých obciach čo najskôr vrátil do normálu,“ doplnili.
Zemplín zasiahla v pondelok popoludní (27. 7.) silná búrka sprevádzaná krupobitím, ktorá spôsobila škody na rodinných domoch, vozidlách aj verejnom majetku. Mimoriadnu situáciu vyhlásili v šiestich obciach okresov Michalovce a Sobrance. V okrese Michalovce tak urobili obce Zemplínska Široká, Vysoká nad Uhom, Senné a Palín, v okrese Sobrance obce Pinkovce a Lekárovce.