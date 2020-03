Pre seniorov šije v Senohrade rúška pracovníčka úradu

Senohrad 27. marca (TASR) - Asi 60 ochranných rúšok, ktoré ušila jedna z pracovníčok obecného úradu, rozdali v uplynulých dňoch dôchodcom v obci Senohrad v okrese Krupina. Ďalšie desiatky by chceli expedovať do domácností na budúci týždeň, tak aby boli ochránení všetci seniori, ktorých je v obci asi 250.



"Zamestnankyňa nášho úradu šije teraz rúška doma, ďalšie máme objednané od súkromnej firmy a dodané by mali byť na budúci týždeň," uviedla pre TASR starostka Oľga Bartková.



Obec ponúkla všetkým, ktorí si z rôznych dôvodov nemôžu ísť nakúpiť, možnosť objednať si nákup prostredníctvom telefónnej linky obecného úradu. Zatiaľ však takúto službu nikto nevyužil.



Podľa starostky ľudia v asi 800-člennej obci sú disciplinovaní, bez ochrany tváre ešte nikoho nevidela. "Svojpomocne si tiež vypomáhajú a našu pomoc využívajú len, keď je to naozaj nevyhnutné," dodala.