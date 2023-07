Strecha kostola sv. Imricha v Senohrade je v zlom stave

Senohrad 27. júla (TASR) - Strecha a veža 255-ročného kostola sv. Imricha v Senohrade v okrese Krupina je v zlom stave. Tamojšia rímskokatolícka farnosť sa snaží získať peniaze na jej opravu. Za týmto účelom založili i občianske združenie a k obnove postupne aktivizuje aj ľudí.



"Opraviť by sme chceli najskôr vežu kostola, ktorá je na tom najhoršie. V zlom stave je ale aj strecha a storočný plot," uviedol pre TASR správca farnosti Martin Kňažek. Na ministerstvo kultúry podali vlani žiadosť o 250.000 eur, v nedávno zverejnenom zozname schválených projektov je uvedené, že im schválili 50.000 eur.



"Zmluvu s ministerstvom zatiaľ nemáme, od nej ale budú závisieť možnosti realizácie," informoval správca. "V najbližších dňoch to chcem prejednať s firmami, ktoré by sa na výmenu strechy aj v takejto situácii dali," dodal.



Kostol sv. Imricha bol postavený v roku 1768. V roku 1781 vrchnú časť kostola zničil požiar spôsobený bleskom. Poslednej väčšej obnovy sa dočkal v roku 2004, keď sa zrekonštruovalo elektrické vedenie, opravila sa vonkajšia fasáda a po 70 rokoch sa vymaľoval interiér barokového chrámu, ktorý je jednou z najvzácnejších pamiatok okresu Krupina.