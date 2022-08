Separácia BRO priniesla obciam Kľakovskej doliny výrazné úspory

Župkov 2. augusta (TASR) - V obciach Kľakovskej doliny v okrese Žarnovica sa v uplynulom období výrazne zlepšilo hospodárenie s odpadmi. Samosprávy sa totiž pred tromi rokmi zapojili do výzvy Ministerstva životného prostredia SR a spracovali projekt na separáciu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRO). Projekt, ako aj samotné pravidlá, ktoré si nastavili, im už priniesli úsporu financií.



"Pred pár rokmi sme prišli na to, že práve biologicky rozložiteľný komunálny odpad je najväčším zdrojom zvýšenia možností separácie," povedal TASR starosta Župkova Ján Tomáš. Na svoj projekt získali z ministerstva dotáciu viac ako 400.000 eur. "Kúpili sme traktor, drvič, nosič kontajnerov, samotné kontajnery," vymenoval.



Vlaňajší rok bol prvým, keď obce spracovali prvé údaje o separácii BRO. "Máme stanovené objemy na jednotlivé obce podľa počtu obyvateľov. Medziročne sa nám významne zvýšil podiel vyseparovaného odpadu, keďže biologicky rozložiteľný odpad sa započítava do celkovej miery separácie," uviedol starosta.



V samotnej obci Župkov podľa neho spracovali vlani okolo 140 ton odpadu. Vyseparovaný odpad tvoril až 69 percent. "Okrem toho sa nám výrazne znížil aj podiel klasického komunálneho odpadu," pripomenul. "Zo 130 ton v roku 2020 sme išli na 88 ton v roku 2021," dodal.