Separácia kuchynského odpadu v Komárne sa výrazne zvýšila
Povinný separovaný zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zaviedla legislatíva pred tromi rokmi.
Autor TASR
Komárno 21. októbra (TASR) - Miera separácie kuchynského odpadu v Komárne sa v posledných mesiacoch výrazne zvýšila. Výrazný podiel na zvýšení separácie má okrem úsilia obyvateľov aj zmena poskytovateľa služieb, skonštatovala radnica.
Povinný separovaný zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zaviedla legislatíva pred tromi rokmi. V prvých rokoch mesto spolupracovalo s externými poskytovateľmi týchto služieb, vo februári tohto roku prevzala zber mestská spoločnosť KN Smart. Tá do konca leta vyzbierala dvakrát toľko separovaného kuchynského odpadu, ako sa vyzbieral za celý predchádzajúci rok, potvrdil výkonný riaditeľ spoločnosti Marián Molnár. Len v júli bolo vyzbieraných 130 ton kuchynského odpadu, mesačný priemer v predchádzajúcich rokoch bol 30 až 35 ton.
Za posledných pár mesiacov spoločnosť reorganizovala systém zberu. „Na viacerých miestach sme nahradili 1100-litrové kontajnery menšími, pretože nesprávne používanie väčších kontajnerov bolo veľmi bežné. Snažili sme sa tiež zlepšiť dodávky vriec a nádob, aby sme pomohli všetkým, ktorí sú ochotní prispieť k ochrane životného prostredia,“ povedal Molnár.
Triedenie odpadu nie je podľa jeho slov len environmentálnou otázkou, má aj ekonomickú rovinu. V prípade kuchynského odpadu má mesto nárok na štátne dotácie. Kuchynský odpad sa dá využiť na výrobu bioplynu a elektrickej energie. Ak sa likviduje netriedený v kontajneroch, na skládkach produkuje nebezpečné plyny. „Do procesu triedenia sa zapája čoraz viac ľudí, ktorí si uvedomujú, že je dôležité, aké životné prostredie zanecháme dnešnej mladej generácii,“ dodal Molnár.
