Región Piešťany ponúkne v septembri návštevníkom niekoľko podujatí

Piešťany 5. septembra (TASR) - September je posledný mesiac tohtoročných splavov Váhu, ktoré propaguje Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany. Záujemcovia sa do konca mesiaca môžu zviezť na plavidlách na úsekoch rieky Jalšové-Hlohovec, Sokolovce-Hlohovec alebo Nové Mesto nad Váhom-Piešťany. Informovala o tom výkonná riaditeľka OOCR Tatiana Nevolná.



"Pokračujeme aj v obľúbených komentovaných prehliadkach po meste, Kúpeľnom ostrove a zákulisí Domu umenia," uviedla. Elektrárňa Piešťany bude v septembri hostiť (Ne)konferenciu Gastrolove 2023, v Dome umenia sa budú konať Organové dni v Piešťanoch aj slávnostné otvorenie 43. umeleckej sezóny. Záver letnej kultúrnej sezóny by sa zase podľa Nevolnej nerátal bez Medzinárodného filmového festivalu Cinematik a tiež medzinárodnej súťažnej výstavy kvetov Victoria Regia.



"Na svoje si prídu aj milovníci ľudovej zábavy, v Piešťanoch sa budú počas septembrových dní konať Dožinky na Kúpeľnom ostrove, Michalský jarmok v Hlohovci či Kapustové hody v Trebaticiach," doplnila Nevolná. Do pozornosti dáva aj piešťanské Dni architektúry, v rámci ktorých sa uskutoční aj cyklovychádzka po kúpeľnom meste. V Napoleonských kúpeľoch bude stále otvorená výstava Alfonz Mucha: Kvetinové svety. Hrad Beckov pripravil pre malých návštevníkov hradnú cestu plnú vedomostných úloh, hlohovská Hvezdáreň a planetárium organizuje pozorovania jesennej hviezdnej oblohy a Gitarové múzeum Piešťany pozýva aj na výstavu hudobných kuriozít. "Okrem toho ponúkne náš región mnoho ďalších podujatí, informácie sú na webovej stránke OOCR," dodala Nevolná.