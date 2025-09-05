< sekcia Regióny
September v regióne prinesie v Piešťanoch aj rozlúčku s letom
Pre milovníkov filmu, hudby a divadla je pripravený 20. Medzinárodný filmový festival Cinematik.
Autor TASR
Piešťany 5. septembra (TASR) - September v regióne Piešťany prinesie rozlúčku s letom spojenú s rôznymi inými podujatiami ako napríklad koncerty, divadlá, jarmok, hody, medzinárodný festival, ešte stále aj splavy či cyklopromenády a komentované prehliadky. TASR o tom informovala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany Tatiana Nevolná.
Záver tohto týždňa patrí najmä športu. „Vojenské historické múzeum bude dejiskom Dňa ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi, piešťanské HS Centrum hostí akciu pre deti s názvom Vyber si svoj šport, rekreačný prejazd na bicykloch povedie cyklistov cez samosprávy Mikroregiónu nad Holeškou a v Hlohovci sa uskutoční Deň športu,“ priblížila.
Pre milovníkov filmu, hudby a divadla je pripravený 20. Medzinárodný filmový festival Cinematik. Uskutoční sa tiež narodeninový koncert Jitky Zelenkovej, vystúpi aj Otto Weiter a v Empírovom divadle v Hlohovci bude uvedené predstavenie Sobášny list - Teatro Bratislava. Diváci sa môžu tešiť aj na iné hry.
Piešťany ponúknu v septembri aj program pod holým nebom. „Centrum ožije obľúbenými akciami, ako je napríklad Winter tango na korze, Národné slávnosti chleba alebo Park Foto Piešťany. Nebudú chýbať komentované prehliadky, ktoré záujemcov prevedú po meste a Kúpeľnom ostrove, cez zážitky priblížia príbeh Elektrárne a odhalia zákulisie Domu umenia, kam sa návštevník bežne nedostane,“ uviedla Nevolná.
Aj okolité obce pozývajú verejnosť na rôzne podujatia. „Sokolovce usporiadajú počas Sokolovských hodov Prvú Burzu starožitností, v Jalšovom sa uskutoční Súťaž vo varení gulášu spojená s otvorením multifunkčného ihriska. V Trebaticiach sa budú konať Kapustové hody. Oficiálnou bodkou za letom bude koncert v Hudobnom pavilóne v piešťanskom mestskom parku,“ dodala.
K dispozícii sú aj autobusové výlety Hop&Chill do okolia Piešťan, ktoré sú tohtoročnou novinkou. Navštíviť je možné napríklad Hlohovec a Krakovany, Hlohovský zámok či súkromné múzeum Za Krakovskú bránu.
