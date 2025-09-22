< sekcia Regióny
Septembrové aj októbrové termíny v kauze Mýtnik sú zrušené
Podľa rozpisu pojednávaní ŠTS je najbližší termín vytýčený na začiatok decembra.
Autor TASR
Banská Bystrica 22. septembra (TASR) - Septembrové aj októbrové termíny hlavného pojednávania v kauze Mýtnik na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, sú zrušené. Pre TASR to v pondelok potvrdila Mária Horáková z informačného centra ŠTS v Pezinku.
„Termín hlavného pojednávania určený na dni 23. a 24. septembra, 14. a 15. októbra bol zrušený z dôvodu, že Najvyšší súd (NS) SR doposiaľ nevrátil prvostupňovému súdu spis,“ zdôvodnila Horáková.
Proces v kauze Mýtnik, ktorá sa týka podozrení z predražených IT tendrov na finančnej správe (FS) v rokoch 2013 až 2018, sa na ŠTS začal v októbri v roku 2022. Obžalobe z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie výnosu z trestnej činnosti a zo zločinu prijímania úplatku čelia podnikateľ Jozef B., jeho syn Jozef B. mladší, bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko K., advokát Martin B., bývalý predstaviteľ FS Milan G. a podnikateľ Miroslav S. Obžalovaní vinu odmietajú.
Vlani v decembri ŠTS odročil hlavné pojednávanie na február tohto roka. Februárové i všetky ďalšie termíny však následne zrušil „z dôvodu nevrátenia príslušného spisu zo strany NS SR, keďže nebolo rozhodnuté o sťažnostiach obžalovaných proti uzneseniu z 10. decembra 2024“.
Podľa rozpisu pojednávaní ŠTS je najbližší termín vytýčený na začiatok decembra.
„Termín hlavného pojednávania určený na dni 23. a 24. septembra, 14. a 15. októbra bol zrušený z dôvodu, že Najvyšší súd (NS) SR doposiaľ nevrátil prvostupňovému súdu spis,“ zdôvodnila Horáková.
Proces v kauze Mýtnik, ktorá sa týka podozrení z predražených IT tendrov na finančnej správe (FS) v rokoch 2013 až 2018, sa na ŠTS začal v októbri v roku 2022. Obžalobe z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie výnosu z trestnej činnosti a zo zločinu prijímania úplatku čelia podnikateľ Jozef B., jeho syn Jozef B. mladší, bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko K., advokát Martin B., bývalý predstaviteľ FS Milan G. a podnikateľ Miroslav S. Obžalovaní vinu odmietajú.
Vlani v decembri ŠTS odročil hlavné pojednávanie na február tohto roka. Februárové i všetky ďalšie termíny však následne zrušil „z dôvodu nevrátenia príslušného spisu zo strany NS SR, keďže nebolo rozhodnuté o sťažnostiach obžalovaných proti uzneseniu z 10. decembra 2024“.
Podľa rozpisu pojednávaní ŠTS je najbližší termín vytýčený na začiatok decembra.