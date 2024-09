Septembrové Dni Ukrajiny poukážu na potrebu pomoci a dobrovoľníctva

Košice 9. septembra (TASR) - Jubilejný desiaty ročník podujatia Dni Ukrajiny sa bude konať v Košiciach 15. až 24. septembra. Jeho súčasťou bude maratón pletenia maskovacích sietí pre Ukrajinu, konferencia o ekonomike, obnove Ukrajiny a spolupráci samospráv, fórum občianskych a mimovládnych organizácií, ale aj gastronómia či kultúrny program.



"Nosným mottom desiateho ročníka Dni Ukrajiny 2024 v Košiciach je pomoc ukrajinským deťom v čase pokračujúcej vojny na Ukrajine, význam úlohy dobrovoľníctva a jeho pomoci Ukrajine," uviedol organizátor podujatia a riaditeľ Združenia Feman Eduard Buraš.



Do päťdňového pletenia maskovacích sietí sa môže zapojiť široká verejnosť. Podujatie v Kulturparku bude zahŕňať aj Deň kvasu, miniveľtrh farmárskych výrobkov, galakoncert a program pre deti, v mestskom parku sa pobeží Veteránska míľa a v historickej radnici zaznie koncertný program Zboru Karpaty. V pláne je aj prezentácia výstavy Anjeli Ukrajiny o deťoch, ktoré počas vojny zahynuli. Súčasťou programu bude aj odovzdanie humanitárnej pomoci.



Slovensko-ukrajinské fórum o energetickej bezpečnosti, potenciáli podnikateľského prostredia v cezhraničnej spolupráci alebo o spolupráci samospráv sa uskutoční 20. septembra. Ako uviedol Buraš, ak všetko vyjde podľa plánov, prísť by mal aj bývalý ukrajinský prezident z rokov 2005 - 2010 Viktor Juščenko.



Na potrebu pomoci pre ukrajinské matky s deťmi, ale aj deti bez rodičov, ktoré našli na Slovensku útočisko pred vojnou, upozornil na stretnutí s novinármi Radoslav Dráb z organizácie Úsmev ako dar. "Ako viete, podpora Slovenska pre bývanie ukrajinských rodín na našom území sa totálne minimalizovala, čo spôsobilo veľké problémy najmä mamám s deťmi, ktoré si nemôžu nájsť trvalú prácu alebo prácu na plný úväzok. Práve tu v Košiciach sú konkrétne ženy a matky, ktoré majú dieťa buď autistické alebo veľmi choré, čo im bráni sa plne integrovať, a ubratím príspevku štátu na bývanie sa stávajú takéto rodiny bezdomovecké," povedal Dráb. Nezisková organizácia podľa neho už požiadala mesto Košice o pomoc pri riešení tejto situácie. "Pevne veríme, že na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve, ktoré bude na konci septembra, sa nájde podpora pre túto veľmi špecifickú a účelovo vybranú skupinu rodín s deťmi," skonštatoval. Príkladom potreby pomoci je podľa Drába aj sedem ukrajinských stredoškolákov v Sečovciach, ktorým hrozí strata bývania na internáte, ako aj možnosti ďalej chodiť do tamojšej školy.