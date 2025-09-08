< sekcia Regióny
Septembrové turistické podujatia v Nitre ponúknu cyklovýlety
Cyklistický výlet s názvom Príbeh rieky sa bude konať 13. septembra.
Autor TASR
Nitra 8. septembra (TASR) - Poznávanie nábrežia rieky Nitra i piknik ponúknu poznávacie podujatia, ktoré sa budú v Nitre konať v priebehu septembra. Ako informovalo Turistické informačné centrum (TIC) Nitra, na svoje si prídu cyklisti i milovníci kávy.
Cyklistický výlet s názvom Príbeh rieky sa bude konať 13. septembra. „Trasa povedie popri rieke Nitra, na ktorej bolo prvé kúpalisko s piesočnou plážou v Uhorsku alebo drevený bazén priamo v toku rieky. Štart bude v Mestskom parku na Sihoti, odkiaľ sa pôjde až k Pullmanovmu mlynu v Krškanoch a späť,“ pripomenulo TIC.
Milovníci kávy sa môžu zúčastniť na pikniku Coffee outside, ktorý sa bude konať 27. septembra. „Určený je pre cykloturistov na trase Mestský park na Sihoti - Čakajovce - Ľudovítová - Mechenice - Dražovce s cieľom v mestskom parku. Okrem krásnych výhľadov si užijú aj kvalitnú kávu z lokálnej pražiarne,“ doplnili organizátori.
