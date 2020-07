Aktivisti petíciou oživujú záujem o skládku lúženca

Sereď 2. júla (TASR) – Na environmentálnu záťaž – skládku lúženca pri Niklovej hute v Seredi, chcú petičnou akciou upozorniť miestni aktivisti. Prichádzajú s návrhom konkrétnych krokov, ktoré by mali napomôcť ozdraviť životné prostredie Serede a okolitých obcí. Informovala o tom členka petičného výboru Miroslava Sabová Dudášová.



„Skládka lúženca aj areál bývalej Niklovej huty trápia obyvateľov mesta aj okolitých obcí už takmer tri desaťročia. Hoci existujú štúdie o znečistení regiónu v okolí 50 kilometrov s milión obyvateľmi, o výskyte chronických ochorení, jediným výsledkom sú do dnešného dňa iba štúdie a prísľuby na riešenie," uviedla Sabová Dudášová.



Štátny podnik Niklová huta Sereď od začiatku výroby v roku 1963 vyprodukoval ročne 300 000 ton redukovanej rudy.



„Po ukončení výroby si v 90. rokoch areál samotného podniku rozparcelovali vo verejných dražbách súkromné firmy, čím sa štát zbavil zodpovednosti. Dnes z podniku zostala skládka lúženca s hmotnosťou až 6 miliónov ton a výškou až do 40 metrov," uvádza sa v petícii. Podľa rozborov z terénneho výskumu v roku 2010 sú v pôde v blízkosti skládky kritické hodnoty koncentrácie ťažkých kovov, najmä niklu a chrómu.



Aktivisti petíciou žiadajú analyzovať právny stav environmentálnych záťaží a zabezpečiť dohľad nad plnením úloh vyplývajúcich zo schváleného štátneho programu sanácie, tiež zabezpečiť rozšírený a funkčný monitoring, komplexný projekt rekultivačných a sanačných opatrení a spustiť financovanie sanačných prác v čo najkratšom možnom čase. Bližšie informácie sú na www.zciernejnazelenu.sk.



V piatok navštívi Sereď a zoznámi sa s problematikou skládky minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). V sprievode predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča si pozrie aj ďalšiu environmentálnu záťaž – skládku Vlčie hory v Hlohovci.