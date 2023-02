Sereď bude po 15 rokoch hľadať nájomcu mestskej polikliniky

Sereď 8. februára (TASR) – Nájomná zmluva na využitie priestorov mestskej polikliniky v Seredi súčasnému nájomcovi po 15 rokoch končí. Mesto chce pre svojich obyvateľov zabezpečiť kontinuálnu zdravotnú starostlivosť, otázkou budúceho nájomcu sa bude zaoberať februárové zasadnutie mestského zastupiteľstva. Má na programe zostavenie dočasnej komisie na vypracovanie návrhu riešenia.



"Nájomná zmluva súčasnému nájomcovi platí do 9. decembra 2023," uviedla hovorkyňa mesta Zuzana Slahučková. Úlohou dočasnej komisie má byť vypracovanie návrhu na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti aj v nasledujúcom období. Mesto predkladá poslaneckému zboru sedem mien, medzi nimi sú riaditeľka odboru zdravotníctva Trnavského samosprávneho kraja, lekár Bratislavského samosprávneho kraja i bývalí konatelia Mestskej polikliniky Hlohovec, tiež dvaja členovia z radov poslancov.



Súčasným nájomcom je od konca roka 2008 Mestská poliklinika Sereď, patriaca do siete ProCare. Spoločnosť na webe uvádza, že má v zariadení zriadených 17 vlastných ambulancií a agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti, poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť primárneho a sekundárneho typu. Ďalších desať ambulancií je v prenájme. Priebežne investuje do zhodnotenia majetku. Podľa portálu e-vuc.sk boli od roku 2018 na poliklinike postupne zatvorené viaceré ambulancie, dve všeobecné pre dospelých, urologická, otorinolaryngologická, neurologická, úrazovej chirurgie, kardiologická, infektologická, endokrinologická a zubná.