Sereď by na obnovu námestia mohla vyhlásiť súťaž

Sereď 25. septembra (TASR) - Na revitalizáciu Námestia republiky v meste Sereď (okres Galanta) by mohla byť vyhlásená urbanisticko-architektonická súťaž. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.



"Špecifikom tohto priestoru je, že patrí nielen mestu Sereď, ale z väčšej časti ďalšiemu vlastníkovi," priblížilo mesto. Poslanci mestského zastupiteľstva na minulotýždňovom zasadnutí vzali na vedomie informáciu o zámere uzavretia memoranda medzi mestom a spoločnosťou Coop Jednota. Obsahom memoranda má byť spolupráca pri vyhlásení urbanisticko-architektonickej súťaže na revitalizáciu námestia vrátane objektu obchodného domu.



"Mesto Sereď má záujem z priestoru námestia vytvoriť atraktívny verejný priestor zrušením parkovacích miest z predpolia obchodného domu, čím sa stane priestor námestia čitateľným v mestskej štruktúre a bezpečným pobytovým miestom s jedinečnou atmosférou," uvádza sa v dôvodovej správe informatívneho materiálu.



Zrušené parkovacie miesta by mohli byť nahradené parkovaním v priestore bývalého basketbalového ihriska medzi Poštovou a Spádovou ulicou a v priestore parkoviska za mestským úradom.



V prípade, ak dôjde k dohode medzi mestom a spoločnosťou Coop Jednota, náklady súvisiace s organizáciou urbanisticko-architektonickej súťaže by mali oba subjekty znášať rovným dielom. Celkové očakávané náklady na súťaž sú 40.000 eur.