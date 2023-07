Sereď chce s vlastníkom riešiť spustnutý areál Milexu

Sereď 1. júla (TASR) - Mesto Sereď má záujem presťahovať sídla záchranných zložiek na svojom území do areálu bývalého mliekarenského podniku Milex. Primátor Ondrej Kurbel rokoval s jeho zahraničným spoluvlastníkom, informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Slahučková.



Seredský Milex je roky opustený areál. "Pre nedostatočné zabezpečenie pustne a stal sa živnou pôdou pre rôzne patogénne aktivity. Už samotný jeho vzhľad naháňa strach domácim aj návštevníkom. Po stretnutí so spolumajiteľmi Milex Galanta, a. s., ktorého je súčasťou, sa črtá možnosť jeho zabezpečenia a monitoringu," uviedla hovorkyňa. Zástupcovia spoluvlastníkov si na stretnutí vypočuli argumenty, ktoré doposiaľ nepoznali, a súhlasili s uzatvorením areálu. Podľa primátora rešpektujú, že aktuálny stav už mesto dlhodobo tolerovať nemôže. Majú záujem problém riešiť, Kurbel nevylúčil ani možnosť prípadnej zámeny či predaja pozemkov.



Seredská radnica zatiaľ nebude využívať zákonnú možnosť vyrubiť vlastníkom nehnuteľnosti až desaťnásobok dane v prípade, ak sa o ňu riadne nestarajú. K takémuto opatreniu siahne podľa hovorkyne v prípade, ak by sa súčasná situácia nemala tendenciu zmeniť.