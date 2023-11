Do konca roka vybudujú v Seredi športoviská v štyroch lokalitách

Sereď 3. novembra (TASR) - Mesto Sereď získalo grant od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo výške 290.000 eur, ktorý chce použiť na realizáciu športovísk v mestských zónach. Aktuálny projekt pre štyri lokality je podľa primátora Ondreja Kurbela začiatkom systematickej práce na obnove verejných plôch.



Jedno športovisko vybudujú v areáli futbalového ihriska na Hornom Čepeni, kde by mala byť najväčším lákadlom päťmetrová lanová pyramída. "Dve plochy obnovíme na Spádovej ulici, pri jednej z nich potešíme najmä seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením. Multifunkčná plocha s fitnes prvkami na cvičenie pre všetkých vznikne vedľa detského ihriska Žihadielko. Športové príležitosti prinesieme tiež do areálu futbalistov Serede, ktorý oživia dva altánky, boxovacie vrece a workoutová zostava," uviedol primátor.



Podľa jeho slov sa podarí obnoviť tieto štyri priestranstvá ešte do konca roka 2023. Spolu s desaťpercentným kofinancovaním z rozpočtu mesto preinvestuje na tento účel 320.000 eur. Súčasťou nových športovísk bude aj osadenie veľkého počtu nových lavičiek a umiestnenie dvoch mobilných defibrilátorov.