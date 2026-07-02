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Sereď dočasne uzatvorila zámocký park a mestský cintorín
Mesto priebežne zisťuje rozsah škôd a spolupracuje s príslušnými zložkami na odstraňovaní následkov búrky.
Autor TASR,aktualizované
Sereď 2. júla (TASR) - Z dôvodu hroziaceho nebezpečenstva pádu konárov a stromov po stredajšej (1. 7.) silnej búrke sú Zámocký park a mestský cintorín na Kasárenskej ulici v Seredi až do odvolania pre verejnosť uzatvorené. Seredská radnica o tom informovala na svojom webe.
„Mestský cintorín bude sprístupnený výhradne pre účastníkov vopred dohodnutých pohrebných obradov. Pohrebné obrady sa uskutočnia podľa plánovaného harmonogramu,“ uvádza sa na webovej stránke mesta. Samospráva prosí verejnosť o rešpektovanie tohto opatrenia a zvýšenú opatrnosť.
Mesto priebežne zisťuje rozsah škôd a spolupracuje s príslušnými zložkami na odstraňovaní následkov búrky. „Na základe doterajších zistení všetko nasvedčuje tomu, že ide o živelnú udalosť. V takom prípade je potrebné, aby si poškodení obyvatelia uplatnili náhradu škody predovšetkým vo svojej poisťovni, pokiaľ majú poškodený majetok poistený,“ dodalo.
Obyvateľom odporúča bezodkladne vykonať podrobnú fotodokumentáciu vzniknutých škôd, spísať zoznam a rozsah poškodeného majetku, uschovať poškodené veci do času, kým ich zdokumentuje poisťovňa. Ak je to možné, čo najskôr nahlásiť poistnú udalosť prostredníctvom svojho sprostredkovateľa poistenia alebo priamo svojej poisťovni na jej infolinke.
Primátor mesta Ondrej Kurbel upozornil, že následky takejto udalosti nie je možné odstrániť naraz. „Postupujeme podľa určených priorít - v prvom rade riešime objekty, stromy a situácie, kde hrozí ďalšie ohrozenie zdravia, bezpečnosti alebo poškodenie majetku,“ ozrejmil. Obyvateľom mesta adresoval prosbu, aby rešpektovali dočasné obmedzenia, najmä v lokalitách, kde môže stále hroziť pád konárov alebo stromov.
Po dňoch extrémnych horúčav sa na viacerých miestach Slovenska vyskytli v stredu búrky. Niekde aj intenzívne, sprevádzané silným dažďom, vetrom a krúpami. Na väčšine územia Slovenska platil druhý stupeň výstrahy pred búrkami a hrozba prívalových povodní. Počasie komplikovalo aj dopravu a ľudia takisto hlásili vo viacerých lokalitách výpadky elektriny. Aktuálne je na Slovensku vyhlásených deväť mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští vrátane Serede.
„Mestský cintorín bude sprístupnený výhradne pre účastníkov vopred dohodnutých pohrebných obradov. Pohrebné obrady sa uskutočnia podľa plánovaného harmonogramu,“ uvádza sa na webovej stránke mesta. Samospráva prosí verejnosť o rešpektovanie tohto opatrenia a zvýšenú opatrnosť.
Mesto priebežne zisťuje rozsah škôd a spolupracuje s príslušnými zložkami na odstraňovaní následkov búrky. „Na základe doterajších zistení všetko nasvedčuje tomu, že ide o živelnú udalosť. V takom prípade je potrebné, aby si poškodení obyvatelia uplatnili náhradu škody predovšetkým vo svojej poisťovni, pokiaľ majú poškodený majetok poistený,“ dodalo.
Obyvateľom odporúča bezodkladne vykonať podrobnú fotodokumentáciu vzniknutých škôd, spísať zoznam a rozsah poškodeného majetku, uschovať poškodené veci do času, kým ich zdokumentuje poisťovňa. Ak je to možné, čo najskôr nahlásiť poistnú udalosť prostredníctvom svojho sprostredkovateľa poistenia alebo priamo svojej poisťovni na jej infolinke.
Primátor mesta Ondrej Kurbel upozornil, že následky takejto udalosti nie je možné odstrániť naraz. „Postupujeme podľa určených priorít - v prvom rade riešime objekty, stromy a situácie, kde hrozí ďalšie ohrozenie zdravia, bezpečnosti alebo poškodenie majetku,“ ozrejmil. Obyvateľom mesta adresoval prosbu, aby rešpektovali dočasné obmedzenia, najmä v lokalitách, kde môže stále hroziť pád konárov alebo stromov.
Po dňoch extrémnych horúčav sa na viacerých miestach Slovenska vyskytli v stredu búrky. Niekde aj intenzívne, sprevádzané silným dažďom, vetrom a krúpami. Na väčšine územia Slovenska platil druhý stupeň výstrahy pred búrkami a hrozba prívalových povodní. Počasie komplikovalo aj dopravu a ľudia takisto hlásili vo viacerých lokalitách výpadky elektriny. Aktuálne je na Slovensku vyhlásených deväť mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští vrátane Serede.