Sereď hľadá dobrovoľníkov pre petíciu Z čiernej na zelenú

Sereď 4. septembra (TASR) – Iniciátori petície za vyriešenie environmentálnej záťaže Sereď – Niklová huta chcú zbierať podpisy sympatizantov aj mimo seredský región. Počas víkendu 19. a 20. septembra vyjdú do viacerých miest Slovenska, pretože podľa nich sa problém niklovej huty netýka iba šestnásťtisícového mesta, ale regiónu s viac ako milión obyvateľmi. Hľadajú preto dobrovoľníkov na zber podpisov. Informovala o tom za petičný výbor Miroslava Sabová Dudášová.



Petícia s názvom Z čiernej na zelenú bola spustená v júni tohto roka. „Cieľom je získať čo najväčšie množstvo podpisov, ktorými budeme môcť preukázať, že ľudia nezabudli a stále sa dožadujú riešenia záťaží pri niklovej hute," uviedla Sabová Dudášová. Je adresovaná ministrom životného prostredia, pôdohospodárstva a zdravotníctva, a žiada preskúmať právny stav záťaží, realizovať funkčný monitoring a analýzu vplyvu na zdravie občanov i životné prostredie a tiež pripraviť projekt sanačných prác s jeho financovaním.



„Až do vzdialenosti 50 kilometrov odfukuje vietor čierne čiastočky polymetalického prachu, ktorý tvorí skládku pri niklovej hute. Viac ako 600 ton týchto čiastočiek tak ovplyvňuje aj mestá ako Trnava, Nitra, Sládkovičovo, Hlohovec, Piešťany či dokonca aj Bratislavu," doplnila Sabová Dudášová. Registrovanie dobrovoľníkov je možné do nedele 13. septembra.