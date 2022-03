Lepšie separovanie umožní Seredi udržať poplatky za odpad

Sereď 28. marca (TASR) – Mestu Sereď vďaka vlaňajším dobrým výsledkom v triedení odpadu vznikla v rozpočte finančná rezerva 15.000 eur. Tú by chcelo mesto zohľadniť aj v budúcoročnom poplatku za odpad. Uviedla to vedúca oddelenia životného prostredia mesta Zuzana Vohláriková. V roku 2021 vyseparovali v meste 46,4 percenta odpadu, čo je oproti predchádzajúcemu roku viac takmer o 10 percent.



Radnici sa pravdepodobne na základe toho podarí poplatky za odpad udržať. „Úspechom bude aj nezvyšovanie poplatku, ten máme v rovnakej sadzbe dva roky za sebou. Ušetrené finančné prostriedky budú okrem toho využité na odstraňovanie opakovane vznikajúcich čiernych skládok alebo na náklady spojené so zberom ostatných druhov odpadov,“ povedala Vohláriková. Závažným činiteľom pri cenotvorbe za likvidáciu odpadov sú podľa jej vyjadrenia zvyšujúce sa ceny vo všeobecnosti a tiež kvalita spolupráce s dodávateľmi služieb, cena logistiky alebo aj ďalšie možné zmeny v legislatíve.



Sereď v roku 2021 podľa miery vytriedenia platila 22 eur za tonu odpadu a zmluvné poplatky. V roku 2022 budú obyvatelia mesta Sereď platiť 18 eur za tonu plus zmluvné poplatky. "V priebehu minulého roka sme v meste aktívne komunikovali tému odpadov. Vysvetľovali sme potrebu ich triedenia, lepšieho hospodárenia s nimi v domácnosti, vytvorili sme manuál na správne ukladanie všetkých druhov odpadov v rámci nášho mesta, prinášali sme tipy, ako znižovať tvorbu odpadov vo všeobecnosti, do kampane sme pripojili aj mestských poslancov, ktorí prispeli svojimi vlastnými radami a príkladmi dobrej praxe. Téma odpadov citeľne rezonovala vo všetkých lokálnych médiách. Vylepšiť našu mieru separovania sa nakoniec podarilo, a to vďaka pochopeniu zo strany našich občanov," zhrnula hovorkyňa mestského úradu Zuzana Slahučková.