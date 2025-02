Sereď má záujem získať grant na rekonštrukciu futbalového štadióna

Sereď 9. februára (TASR) - Mesto Sereď má záujem získať nenávratný finančný príspevok poskytovaný Fondom na podporu športu na rekonštrukciu tamojšieho futbalového štadióna. Celkové náklady na rekonštrukciu sú predbežne vyčíslené na 2,5 milióna eur, z Fondu na podporu športu je možné získať maximálne jeden milión eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Slahučková.



V prípade získania zdrojov z Fondu na podporu športu bude mesto musieť ďalšie peniaze na realizáciu hľadať napríklad v Slovenskom futbalovom zväze, v rezervnom fonde mesta či v iných vlastných a komerčných zdrojoch. "Futbalový štadión a celý jeho areál na Športovej ulici je mestským majetkom, ktorý je, ako všetci dobre vieme, dlhodobo vo veľmi zlej kondícii. Som presvedčený, že o všetky významné finančné zdroje na jeho rekonštrukciu jednoducho musíme zabojovať," uviedol primátor Serede Ondrej Kurbel.



Zamýšľaná rekonštrukcia počíta s dispozičnou úpravou existujúcej tribúny. Kompletne by sa mala obnoviť zdravotechnika, ústredné kúrenie a elektroinštalácie. Počíta sa so zväčšením priestoru prvého podlažia smerom k ihrisku, s opravou a so spevnením tribúny a jej strechy. Priestor druhého podlažia pod stupňami hľadiska by sa mal čiastočne sprístupniť a využiť na nové priestory pre VIP divákov. Projekt myslí aj na sadovnícke úpravy okolia, nové oplotenie, vonkajšie a vnútroareálové osvetlenie parkoviska, obnovu parkovísk a spevnených plôch.