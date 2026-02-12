< sekcia Regióny
Sereď: Mestský úrad prechádza na nové telefónne čísla
Autor TASR
Sereď 12. februára (TASR) - Mestský úrad v Seredi v okrese Galanta prechádza od piatka (13. 2.) na novú telefónnu ústredňu, ktorá prinesie zmenu kontaktných čísiel. Cieľom je zlepšiť kvalitu a spoľahlivosť komunikácie s verejnosťou a prispieť k postupnej modernizácii služieb mesta. Jedným z hlavných prínosov novej technológie má byť priame spojenie medzi občanom a konkrétnym pracovníkom úradu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Slahučková.
Ako uviedla, z dôvodu prenosu liniek budú pevné telefónne linky počas piatka (13. 2.) dočasne obmedzené. Môže sa stať, že občania sa na niektoré pracoviská nedovolajú. „Prosíme obyvateľov, aby v prípade, že poznajú konkrétne oddelenie alebo zamestnanca, využívali priame telefónne kontakty namiesto spojovateľky. Urýchlia tým vybavenie svojich požiadaviek,“ uviedla prednostka mestského úradu Denisa Bartošová.
Po ukončení technických prác bude mestskému úradu pridelený nový set čísel začínajúci predvoľbou 031 a päťčíslím 22255. „Doterajšie kontakty zostanú počas prechodného obdobia funkčné, aby mali občania čas zvyknúť si na zmenu,“ ozrejmila hovorkyňa. Nové čísla budú zverejnené v piatok na webe mesta, budú rozdelené podľa jednotlivých oddelení úradu.
