Obnova Námestia republiky v Seredi vstupuje do projektovej fázy
Autor TASR
Sereď 12. marca (TASR) - Obnova Námestia republiky v Seredi v okrese Galanta vstupuje do fázy projektovej prípravy. Víťazom prvej architektonicko-urbanistickej súťaže vyhlásenej mestom sa stal bratislavský ateliér harcarikarchitekti. TASR o tom informovala Zuzana Hrinková Siebenstichová z Mestského úradu v Seredi.
Zástupcovia mesta a architektonického tímu na pracovnom stretnutí v stredu (11. 3.) diskutovali o hodnotení návrhu a ďalších krokoch. „Návrh bude postupne rozpracovaný do vyšších stupňov projektovej dokumentácie, čím sa môžeme postupne približovať k plánovanej realizácii,“ priblížil primátor mesta Ondrej Kurbel.
Cieľom súťaže bolo podľa jeho slov získať kvalitný návrh pre jeden z najvýznamnejších verejných priestorov v meste. „Námestie republiky má potenciál stať sa moderným a prívetivým srdcom mesta,“ uviedol. Porota poukázala na to, že víťazný návrh najlepšie rieši vzťahy v území a prináša nové usporiadanie verejného priestoru.
Architekt Marek Harčarík z architektonického štúdia označil architektonické súťaže za dôležitý nástroj kvalitného rozvoja miest. Podľa neho majú projekty verejných priestorov veľký spoločenský význam a môžu zlepšiť každodenný život obyvateľov.
Mesto zároveň hľadá možnosti financovania realizácie projektu, ktorého náklady sa odhadujú na niekoľko miliónov eur. Prioritou má byť podľa mestskej samosprávy využitie externých zdrojov. Návrh obnovy Námestia republiky plánuje mesto predstaviť poslancom mestského zastupiteľstva aj verejnosti na prezentácii koncom apríla.
