Sereď ocenila osobnosti roka 2025, prevzali si pamätné listy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Ocenení sa zapísali do pamätnej knihy, prevzali si tiež pamätné listy a symbolické dary z rúk primátora Ondreja Kurbela a viceprimátorky Márie Fačkovcovej.

Autor TASR
Sereď 12. februára (TASR) - Ceny mesta Sereď za rok 2025 odovzdali v stredu (11. 2.) v obradnej sieni Mestského úradu v Seredi Kristíne Karmažínovej a Róbertovi Starečekovi. Podľa hovorkyne mesta Zuzany Slahučkovej dlhoročnou prácou prispievajú k rozvoju mesta a k šíreniu jeho dobrého mena.

Ocenení sa zapísali do pamätnej knihy, prevzali si tiež pamätné listy a symbolické dary z rúk primátora Ondreja Kurbela a viceprimátorky Márie Fačkovcovej. Starečeka na slávnosti zastúpila dcéra Nina Kubačková. „Obaja ocenení Seredčania sú dôkazom, že mesto netvoria len budovy a projekty, ale predovšetkým ľudia, ktorí sú ochotní robiť veci navyše. Som hrdý, že máme v našom meste osobnosti, ktoré dokážu nielen inšpirovať, ale prinášajú konkrétne pozitívne hodnoty,“ uviedol primátor.

Karmažínová získala ocenenie za literárny, spoločenský a hodnotový prínos a za šírenie dobrého mena mesta doma i v zahraničí. Verejnosť ju pozná aj pod menom Tinka Karmažín. „Prostredníctvom kuchárskych kníh, článkov a sociálnych sietí inšpiruje k zdravému životnému štýlu, podpore lokálnych produktov a návratu k tradičným hodnotám. Je autorkou viacerých publikácií z oblasti varenia, prírodnej starostlivosti o zdravie i duchovnej literatúry,“ ozrejmila hovorkyňa.

Starečeka ocenili za dlhoročnú prácu v oblasti športu, činnosť s mládežou a dospelými a za reprezentáciu mesta. „S futbalom je spätý od detstva, pôsobil ako tréner žiakov a dlhé roky sa podieľal na riadení klubu. Ako jeho prezident stál pri pôsobení Serede v najvyššej futbalovej súťaži. Štyri volebné obdobia bol poslancom mestského zastupiteľstva. Ocenenie mu udelili aj pri príležitosti jeho 70. narodenín,“ doplnila Slahučková.
