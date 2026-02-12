< sekcia Regióny
Sereď ocenila osobnosti roka 2025, prevzali si pamätné listy
Ocenení sa zapísali do pamätnej knihy, prevzali si tiež pamätné listy a symbolické dary z rúk primátora Ondreja Kurbela a viceprimátorky Márie Fačkovcovej.
Autor TASR
Sereď 12. februára (TASR) - Ceny mesta Sereď za rok 2025 odovzdali v stredu (11. 2.) v obradnej sieni Mestského úradu v Seredi Kristíne Karmažínovej a Róbertovi Starečekovi. Podľa hovorkyne mesta Zuzany Slahučkovej dlhoročnou prácou prispievajú k rozvoju mesta a k šíreniu jeho dobrého mena.
Ocenení sa zapísali do pamätnej knihy, prevzali si tiež pamätné listy a symbolické dary z rúk primátora Ondreja Kurbela a viceprimátorky Márie Fačkovcovej. Starečeka na slávnosti zastúpila dcéra Nina Kubačková. „Obaja ocenení Seredčania sú dôkazom, že mesto netvoria len budovy a projekty, ale predovšetkým ľudia, ktorí sú ochotní robiť veci navyše. Som hrdý, že máme v našom meste osobnosti, ktoré dokážu nielen inšpirovať, ale prinášajú konkrétne pozitívne hodnoty,“ uviedol primátor.
Karmažínová získala ocenenie za literárny, spoločenský a hodnotový prínos a za šírenie dobrého mena mesta doma i v zahraničí. Verejnosť ju pozná aj pod menom Tinka Karmažín. „Prostredníctvom kuchárskych kníh, článkov a sociálnych sietí inšpiruje k zdravému životnému štýlu, podpore lokálnych produktov a návratu k tradičným hodnotám. Je autorkou viacerých publikácií z oblasti varenia, prírodnej starostlivosti o zdravie i duchovnej literatúry,“ ozrejmila hovorkyňa.
Starečeka ocenili za dlhoročnú prácu v oblasti športu, činnosť s mládežou a dospelými a za reprezentáciu mesta. „S futbalom je spätý od detstva, pôsobil ako tréner žiakov a dlhé roky sa podieľal na riadení klubu. Ako jeho prezident stál pri pôsobení Serede v najvyššej futbalovej súťaži. Štyri volebné obdobia bol poslancom mestského zastupiteľstva. Ocenenie mu udelili aj pri príležitosti jeho 70. narodenín,“ doplnila Slahučková.
Ocenení sa zapísali do pamätnej knihy, prevzali si tiež pamätné listy a symbolické dary z rúk primátora Ondreja Kurbela a viceprimátorky Márie Fačkovcovej. Starečeka na slávnosti zastúpila dcéra Nina Kubačková. „Obaja ocenení Seredčania sú dôkazom, že mesto netvoria len budovy a projekty, ale predovšetkým ľudia, ktorí sú ochotní robiť veci navyše. Som hrdý, že máme v našom meste osobnosti, ktoré dokážu nielen inšpirovať, ale prinášajú konkrétne pozitívne hodnoty,“ uviedol primátor.
Karmažínová získala ocenenie za literárny, spoločenský a hodnotový prínos a za šírenie dobrého mena mesta doma i v zahraničí. Verejnosť ju pozná aj pod menom Tinka Karmažín. „Prostredníctvom kuchárskych kníh, článkov a sociálnych sietí inšpiruje k zdravému životnému štýlu, podpore lokálnych produktov a návratu k tradičným hodnotám. Je autorkou viacerých publikácií z oblasti varenia, prírodnej starostlivosti o zdravie i duchovnej literatúry,“ ozrejmila hovorkyňa.
Starečeka ocenili za dlhoročnú prácu v oblasti športu, činnosť s mládežou a dospelými a za reprezentáciu mesta. „S futbalom je spätý od detstva, pôsobil ako tréner žiakov a dlhé roky sa podieľal na riadení klubu. Ako jeho prezident stál pri pôsobení Serede v najvyššej futbalovej súťaži. Štyri volebné obdobia bol poslancom mestského zastupiteľstva. Ocenenie mu udelili aj pri príležitosti jeho 70. narodenín,“ doplnila Slahučková.