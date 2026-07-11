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Sereď opätovne vyhlásila tender na rekonštrukciu futbalového štadióna
Lehota na predkladanie ponúk je do 29. júla do 10.00 h.
Autor TASR
Sereď 11. júla (TASR) - Mesto Sereď v okrese Galanta opätovne vyhlásilo verejné obstarávanie na prvú etapu rekonštrukcie tamojšieho štadióna. Predpokladaná hodnota zákazky je 2,5 milióna eur bez DPH. Financovaná má byť z Fondu na podporu športu a finančných prostriedkov mesta. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Lehota na predkladanie ponúk je do 29. júla do 10.00 h. Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúcej západnej tribúny vrátane vnútorných dispozičných úprav, hygienického a prevádzkového zázemia, VIP a mediálnych priestorov. Tiež dostavba časti prvého nadzemného podlažia, úprava druhého nadzemného podlažia pod stupňami hľadiska a nové prevádzkové väzby pre divákov, VIP, médiá a obsluhu.
Plánovaná je aj kompletná prestavba zastrešenia tribúny s demontážou, sanáciou, spätnou montážou existujúcich oceľových prvkov a doplnením nových oceľových pylónov, závesov a konštrukčných prvkov tak, aby boli odstránené predné podperné stĺpy brániace výhľadu. Zrealizovať by sa mali ďalšie stavebné úpravy, zateplenie obvodových konštrukcií, výmena otvorových konštrukcií, vykurovanie, elektroinštalácia, slaboprúdové a súvisiace inštalácie. Rekonštrukcia sa týka aj súvisiacich objektov areálu.
Mesto vlani v júni informovalo o získaní jedného milióna eur z Fondu na podporu športu na obnovu futbalového štadióna. Keďže celkové náklady na jeho rekonštrukciu boli predbežne vyčíslené na 2,5 milióna eur, primátor Serede Ondrej Kurbel avizoval ďalšie zháňanie zdrojov. Pôvodne vyhlásený tender na zhotoviteľa rekonštrukcie štadióna musel byť zrušený. Rozdelenie predmetu zákazky na tri časti podľa samosprávy predstavovalo zásadnú prekážku pre úspešnú realizáciu projektu v požadovanej kvalite a najmä v požadovanom časovom rámci.
Lehota na predkladanie ponúk je do 29. júla do 10.00 h. Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúcej západnej tribúny vrátane vnútorných dispozičných úprav, hygienického a prevádzkového zázemia, VIP a mediálnych priestorov. Tiež dostavba časti prvého nadzemného podlažia, úprava druhého nadzemného podlažia pod stupňami hľadiska a nové prevádzkové väzby pre divákov, VIP, médiá a obsluhu.
Plánovaná je aj kompletná prestavba zastrešenia tribúny s demontážou, sanáciou, spätnou montážou existujúcich oceľových prvkov a doplnením nových oceľových pylónov, závesov a konštrukčných prvkov tak, aby boli odstránené predné podperné stĺpy brániace výhľadu. Zrealizovať by sa mali ďalšie stavebné úpravy, zateplenie obvodových konštrukcií, výmena otvorových konštrukcií, vykurovanie, elektroinštalácia, slaboprúdové a súvisiace inštalácie. Rekonštrukcia sa týka aj súvisiacich objektov areálu.
Mesto vlani v júni informovalo o získaní jedného milióna eur z Fondu na podporu športu na obnovu futbalového štadióna. Keďže celkové náklady na jeho rekonštrukciu boli predbežne vyčíslené na 2,5 milióna eur, primátor Serede Ondrej Kurbel avizoval ďalšie zháňanie zdrojov. Pôvodne vyhlásený tender na zhotoviteľa rekonštrukcie štadióna musel byť zrušený. Rozdelenie predmetu zákazky na tri časti podľa samosprávy predstavovalo zásadnú prekážku pre úspešnú realizáciu projektu v požadovanej kvalite a najmä v požadovanom časovom rámci.