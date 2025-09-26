< sekcia Regióny
Sereď otvára nové parkovacie plochy pri železnici
Mesto týmto krokom nadväzuje na projekt budovania parkovacích plôch v areáli železničnej stanice.
Autor TASR
Sereď 26. septembra (TASR) - Vodiči v Seredi budú môcť od pondelka 29. septembra využívať nové odstavné plochy pri železničnej stanici. Do užívania verejnosti sa odovzdáva približne 30 parkovacích miest, čím sa ďalej rozširujú kapacity pre vodičov využívajúcich aj vlakovú dopravu. Informovala o tom vedúca kancelárie primátora mesta Sereď Zuzana Hrinková Siebenstichová.
„Rozšírenie parkovacích kapacít pri železnici patrí medzi priority mesta. Prináša lepšiu dostupnosť stanice, väčšie pohodlie pre cestujúcich a zároveň prepája individuálnu a verejnú dopravu. Takýto spôsob cestovania šetrí čas, odľahčuje dopravu v mestách a je ohľaduplnejší k životnému prostrediu,“ priblížil primátor Serede Ondrej Kurbel. Pozemky pri železnici získalo mesto do dlhodobého nájmu od Železníc Slovenskej republiky. Investícia je financovaná z rozpočtu samosprávy.
Mesto týmto krokom nadväzuje na projekt budovania parkovacích plôch v areáli železničnej stanice. Vlani tu vzniklo približne 20 státí a krytý cyklostojan. Teraz pribudlo ďalších 30. Prvá etapa parkovísk je nepretržite monitorovaná kamerovým systémom. Ten bude doplnený aj v novovybudovanej časti. Ide o odstavné plochy bez vyznačeného vodorovného dopravného značenia, vodiči sa aj napriek tomu pri parkovaní správajú podľa samosprávy zodpovedne. „Doterajšia skúsenosť je taká, že vodiči chápu, ako správne parkovať, a aj vďaka tomu je každý štvorcový meter využitý efektívne. Verím, že to tak bude pokračovať aj v budúcnosti,“ doplnil vedúci oddelenia investičnej výstavby a dopravy na Mestskom úrade v Seredi Marián Šišo.
