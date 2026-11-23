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Sereď plánuje aj tento rok otvoriť od decembra nocľaháreň
Deky, obuv, batohy, uteráky a hygienické potreby venovalo nocľahárni aj občianske združenie Záchranný systém Slovensko.
Autor TASR
Sereď 23. novembra (TASR) - Mesto Sereď plánuje aj tento rok otvoriť od decembra nocľaháreň pre ľudí bez domova. V tejto súvislosti uskutočnilo zbierku zimných topánok a teplého oblečenia. Keďže sa skladovacie kapacity medzičasom naplnili, mesto výzvu ukončilo skôr, než pôvodne plánovalo. TASR o tom informovala Zuzana Hrinková Siebenstichová zo seredskej radnice.
Deky, obuv, batohy, uteráky a hygienické potreby venovalo nocľahárni aj občianske združenie Záchranný systém Slovensko. „Každý človek bez ohľadu na svoju minulosť či aktuálnu životnú krízu si zaslúži prenocovať v teple, bezpečí a s ľudskou dôstojnosťou,“ povedal predseda občianskeho združenia Milan Uhrič.
Nocľaháreň s kapacitou desať miest sa nachádza v priestoroch domu kultúry na Školskej ulici v Seredi. Otvorená býva spravidla od 1. decembra do polovice marca nasledujúceho roka.
Deky, obuv, batohy, uteráky a hygienické potreby venovalo nocľahárni aj občianske združenie Záchranný systém Slovensko. „Každý človek bez ohľadu na svoju minulosť či aktuálnu životnú krízu si zaslúži prenocovať v teple, bezpečí a s ľudskou dôstojnosťou,“ povedal predseda občianskeho združenia Milan Uhrič.
Nocľaháreň s kapacitou desať miest sa nachádza v priestoroch domu kultúry na Školskej ulici v Seredi. Otvorená býva spravidla od 1. decembra do polovice marca nasledujúceho roka.