Po podopretí mosta v Seredi by mohol byť obnovený priechod pre chodcov

Sereď 12. mája (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) zabezpečí projekt podopretia nosnej konštrukcie mosta ponad železničnú trať v Seredi i jeho realizáciu v čo najkratšom možnom čase. Po podopretí bude možné most používať pre chodcov, cyklistov a obnoviť železničnú dopravu na úseku do času jeho rekonštrukcie. Uviedol to hovorca SSC Martin Guzi.



Most je uzavretý pre dopravu, cyklistov a chodcov z dôvodu hrozby zrútenia od štvrtka (11. 5.), v piatok popoludní prerušili v danom úseku aj železničnú prepravu.



Statický posudok s návrhom konštrukcie podopretia SSC podľa hovorcu objednala ihneď po mimoriadnej prehliadke u zhotoviteľa projektovej dokumentácie nového mostného objektu, keďže táto spoločnosť má najlepšie informácie o stave objektu.



SSC pripravuje zbúranie mosta a na jeho mieste postaví nový. "Po získaní všetkých potrebných povolení a zabezpečení finančného krytia predpokladáme vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa ešte v tomto roku a začiatok stavebných prác v prvom štvrťroku 2024," uviedol Guzi. Žiadosť o vydanie stavebného povolania už bola podaná. Zbúranie starého a postavenie nového mosta sa predpokladá na 12 mesiacov. Počas realizácie prác bude zabezpečený priechod pre peších a cyklistov po dočasnej lávke so šírkou tri metre.



Aktuálne je vyznačená obchádzková trasa pre dopravu nad 3,5 tony, ktorou sa začne riadiť aj ostatná cestná doprava. Obchádzkové trasy pre osobnú dopravy zo smeru od Sládkovičova povedú po ceste I/62 - cez obec Gáň po ceste III/1341 a zo smeru od Galanty po ceste I/35 ďalej cez Dolnú Stredu do Serede a späť. Mesto zabezpečilo podľa hovorkyne radnice Zuzany Slahučkovej mimoriadnu autobusovú linku, jej grafikon je na webe mesta.