Po Váhu sa od tohto leta dá plaviť na katamaráne Eleanor

Sereď 8. augusta (TASR) – Od augusta pribudla v Seredi novinka pre turistov i domácich – vyhliadková plavba po rieke Váh. V priebehu jednej hodiny prejde katamarán Eleanor s výletníkmi trasu dlhú zhruba osem kilometrov, jeho kapacita je podľa slov kapitána Richarda Hričovského jedenásť pasažierov. Najbližšie si možno takto vychutnať plavby po dolnom toku Váhu až na Sĺňave pri Piešťanoch.



V Seredi i v širokom okolí turistická aktivita na rieke takéhoto charakteru absentovala. S myšlienkou prišli noví majitelia bistra, ktoré je situované na brehu Váhu, kúsok od seredského kaštieľa. Najskôr chceli iba nadviazať na tradíciu lode na pylónoch, kde bývala Seredčanmi obľúbená reštaurácia, no nakoniec sa rozhodli pre služby turistom a zakúpili plavidlo.



"Záujem zaznamenávame už od začiatku, plavba je vhodná pre všetky vekové kategórie, pre rodiny z deťmi. Už v prvých dňoch prišli plavebníci aj z Galanty či Trnavy," povedala pre TASR majiteľka Nora Zúbeková.



Plavebná cesta vedie zväčša spod cestného mosta do Šintavy po vodnú nádrž Kráľová, avšak možno si objednať aj dlhšiu, po elektráreň na Kráľovej a cestou si pozrieť Vtáčí ostrov. Možnosťou sú aj večerné plavby či sledovanie západu slnka. "Pasažieri preferujú pomalšiu, pohodovú plavbu, aby si mohli vychutnať okolie," konštatoval kapitán. Katamarán sa preto pohybuje rýchlosťou okolo 12 kilometrov za hodinu.



Prvú sezónu plánujú s Eleanor uzatvoriť až keď to nebude umožňovať počasie a skončí záujem turistov. Na budúci rok vyjde katamarán na vody Váhu už začiatkom jari.