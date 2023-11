Post Bellum pripravilo druhý ročník konferencie Slobodní študenti

Sereď 21. novembra (TASR) - Prednáška lektorky múzea Jad Vašem v Izraeli Miriam Mouryc otvorila v Seredi v priestoroch Múzea holokaustu druhý ročník medzinárodnej konferencie Slobodní študenti. Trojdňové podujatie hostí pedagógov, študentov univerzít so zameraním na učiteľstvo, umelecké odbory, žurnalistiku, kulturológiu, marketing a produkciu. Za organizátorov o tom informovala riaditeľka občianskeho združenia Post Bellum Sandra Polovková.



"Pre vyše štyri desiatky účastníkov vzdelávacieho podujatia sme pripravili témy o našej histórii, holokauste. Rozprávať sa bude aj o tom, ako na sociálnych sieťach selektovať zdroje, overovať informácie, pripraviť obsahovo i vizuálne zaujímavé príspevky o histórii pre médiá i sociálne siete," uviedla koordinátorka konferencie Nina Pompošová.



Medzi tohtoročnými lektormi sú napríklad historik Martin Slávik z organizácie Living Memory, pedagogička Sandra Sviteková z Dejepis Inak, režiséri Iveta Ditte Jurčová a Peter Važan, tiež komunikační experti Ján Stareček z Data on steroids, Frederika Halászová zo Seesame či Tomáš Kriššák z Gerulaty.



Podľa Polovkovej je v dnešnom svete kritické rozpoznávať pravdivé informácie od dezinformácií. "Slobodu si musíme chrániť nielen pred vonkajšími hrozbami, ale aj tým, že aktívne bojujeme proti šíreniu nepravdivých informácií. To je krok k zachovaniu transparentnosti, demokracie a zdravého spoločenského dialógu. Je to investícia do budúcnosti, ktorá pomáha formovať kriticky zmýšľajúcich ľudí, schopných orientovať sa v komplexnom svete informácií," povedala o zmysle konferencie.