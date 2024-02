Sereď prideľuje nájomné byty na základe losovania

Sereď 19. februára (TASR) - Mesto Sereď má k dispozícii pre potreby bývania svojich občanov 111 nájomných bytov. Ich nových nájomníkov radnica prideľuje na základe losovania. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Slahučková.



Žiadateľ musí spĺňať podmienky stanovené zákonom, každá žiadosť je pritom platná iba do 31. decembra roka, v ktorom bola podaná. Postup prideľovania je zakotvený vo všeobecne záväznom nariadení, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo, a byty sú losované až po ich uvoľnení predchádzajúcim nájomcom.



"Naposledy sme nových nájomcov troch dvojizbových bytov losovali v januári 2024," informovala vedúca oddelenia sociálneho, bytového a rodiny mestského úradu Silvia Adamčíková. V roku 2023 splnilo podmienky pre zaradenie do zoznamu záujemcov o nájomné bývanie 28 žiadateľov a uvoľnených bolo päť bytov. Záujemcovia o pridelenie by sa podľa nej vo vlastnom záujme mali o aktuálnosť svojej žiadosti zaujímať.



"V novom roku je potrebné podať novú žiadosť," upozornila Adamčíková. Mesto tak vedie evidenciu aktuálnych uchádzačov a v prípade uvoľnenia bytu sú kontaktovaní, či ich záujem o konkrétny byt pretrváva. "Stáva sa, že rodina s deťmi neprejaví záujem o losovanie jednoizbového bytu alebo, naopak, dôchodkyňa nemá záujem o účasť na losovaní veľkého trojizbového bytu. Niekomu zase nevyhovuje, že byt je na prízemí a účasť na losovaní odmietne," vysvetlila prax Adamčíková.



Vo vlastníctve mesta Sereď je v súčasnosti 23 bytov na Čepeňskej ulici a 64 bytov na Dolnomajerskej ulici určených na sociálne bývanie. Ďalších 24 nájomných bytov má mesto na Komenského ulici.