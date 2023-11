Sereď pripravuje výbeh pre psy, hotový by mal byť do konca novembra

Sereď 7. novembra (TASR) - Mesto Sereď vybuduje nový výbeh pre psy z lokality Novomestskej ulice a okolitých častí. Priestranstvo určené na výbeh má rozlohu 366 štvorcových metrov. Využívať ho bude zhruba 200 majiteľov psov z blízkych sídlisk, informovala Zuzana Slahučková z Mestského úradu Sereď.



Práce na realizácii výbehu by mali byť hotové do konca novembra. Radnica vyčlenila na realizáciu projektu 6914 eur. Vybudovaná plocha bude následne doplnená cvičiacimi prvkami a mobiliárom, ktoré mestu darovalo občianske združenie Samsung Galanta.



Mesto aktuálne disponuje jediným chráneným cvičiskom pre psov na Dolnomajerskej ulici. To bolo vybudované v roku 2016 a o päť rokov neskôr bolo doplnené agility zostavou. Majitelia psov však považujú tento priestor na celé mesto za nepostačujúci, skonštatovala Slahučková.