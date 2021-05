Radnica v Seredi sa uchádza o dotáciu na obnovu časti kaštieľa

Sereď 18. mája (TASR) – Sereď má dlhodobý záujem obnoviť miestny kaštieľ – bývalý vodný hrad Šintava, a tak sa zapojilo do výzvy dotačného systému Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom a jeho podprogramu zameranému na komplexnú obnovu národných kultúrnych pamiatok. Informovala o tom PR seredskej radnice Zuzana Slahučková.



Ako uviedla, historický objekt sa nachádza v nepriaznivom stavebnotechnickom stave, má poškodenú strechu, nosné konštrukcie, výrazne sú poškodené omietkové vrstvy aj výplne otvorov.



Aktuálny projekt je zameraný na postupnú obnovu. „Záchrana tejto národnej kultúrnej pamiatky sa bude týkať hlavne centrálnej časti strechy a južného krídla. Prínosom projektu má byť zachovanie a prezentácia kultúrneho dedičstva, ďalej dosiahnutie trvalo udržateľného a stavebnotechnického stavu národnej kultúrnej pamiatky a čiastočné odstránenie jej havarijného stavu,“ uviedol projektový manažér mesta Branislav Bíro. Pri úspešnej realizácii projektu môže mesto rátať s priestormi pre svoje kultúrno-spoločenské aktivity či galériu.



O podanom projekte sa oboznámia poslanci mesta podľa vyjadrenia Slahučkovej na najbližšom zastupiteľstve. „Výsledky rozhodnutia členov dotačnej komisie ministerstva kultúry majú byť zverejnené do konca júna 2021 a v prípade schválenia nášho projektu by sa mohlo začať s rekonštrukčnými prácami v prvej polovici roka 2022,“ informovala.



Tretina seredského kaštieľa je aktuálne, ako doplnila Slahučková, v rukách nájomcu. „Začiatkom tohto roka sa seredská verejnosť oboznámila s menom nájomcu severného krídla, ktorý vzišiel z verejnej súťaže. Ten sa zaviazal, že do stanoveného termínu tam sprevádzkuje reštauračnú časť, kancelárske a školiace priestory a tiež zrekonštruuje priestory suterénu. Na túto časť kaštieľa sa podaný projekt nevzťahuje, avšak v prípade schváleného projektu mesta je veľký predpoklad, že práce budú na seba nadväzovať,“ doplnila hovorkyňa.



Klasicistický kaštieľ v Seredi vznikol ako hrad na križovatke ciest pri dôležitom priechode cez rieku Váh. Bol kráľovským majetkom a sídlom hradného panstva. V prvej polovici 15. storočia sa v ňom často zdržiaval uhorský a český kráľ Žigmund Luxemburský. Od roku 1523 bol majiteľom hradu a rozsiahleho panstva Šintava Alexej Turzo, v roku 1642 sa stali majiteľmi Esterháziovci . Od roku 1945 bol majetkom Československého republiky.