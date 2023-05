Radnica v Seredi spustila web s informáciami k uzávere mosta

Sereď 17. mája (TASR) - Mesto Sereď spustilo v súvislosti s uzáverou mosta ponad železničnú trať nový informačný web. Jeho cieľom je sústrediť všetky dôležité správy o vývoji situácie, uviedla hovorkyňa radnice Zuzana Slahučková.



Na www.seredskymost.sk sú chronologicky zoradené správy, počnúc 11. májom, keď musel byť most uzavretý pre hrozbu samozrútenia. Užívateľ tam nájde aj záznam z marcového stretnutia primátora Ondreja Kurbela s verejnosťou na tému mosta, kde sa napríklad dozvie, že investor Slovenská správa ciest (SSC) už vtedy pripúšťal situáciu, že bude musieť byť z bezpečnostných dôvodov uzavretý skôr, ako sa začne jeho obnova. Začiatok stavebných prác investor odhadol na prvý štvrťrok 2024.



Radnica zaraďuje na web aj zápisnice zo zasadnutí krízového štábu, ktorý začal pracovať po vzniku mimoriadnej situácie, sú tam grafikony mimoriadnej autobusovej dopravy a ďalšie informácie. Prehľadným spôsobom sú vyznačené cestné obchádzky, z ktorých jedna cez spoplatnený úsek po R1 má 7,8 kilometra a trvá osem minút a druhá cez nespoplatnený úsek smer Gáň a Veľká Mača má 16 kilometrov a trvá 17 minút.



Most v Seredi uzavreli náhle pre všetky druhy dopravy, peších i cyklistov. SSC oznámila, že reálnejšou cestou je výstavba nového mostného telesa ako oprava súčasného. Po podopretí mosta by mohol byť dočasne obnovený priechod peších. Cesta, ktorá mostom prechádza, je hlavným ťahom od Trnavy smerom na Nitru, využívalo ju doteraz denne niekoľko tisíc vozidiel.